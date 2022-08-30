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MotoGP Новости

Официально: Honda определилась со вторым гонщиком на 2023 год

Напарником Марка Маркеса станет Хоан Мир

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Официально: Honda определилась со вторым гонщиком на 2023 год
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Как и ожидалось, заводская команда Honda назвала Хоана Мира своим вторым гонщиком на следующий сезон. Он станет напарником Марка Маркеса и заменит Пола Эспаргаро, который уже нашел себе место в команде Tech3. Напомним, что Tech3 теперь будет заводским коллективом испанского мотоциклетного бренда GasGas (но продолжит выступать на мотоциклах KTM).

Мир выиграл чемпионский титул с командой Suzuki в 2020 году. Однако несколько месяцев назад Suzuki объявила о том, что по финансовым причинам вынуждена в конце сезона покинуть MotoGP.

Нынешний напарник Мира по Suzuki Алекс Ринс в следующем сезоне также поедет на Honda, но не в заводской команде, а в сателите LCR, где он заменит Алекса Маркеса.

С объявлением о контракте Мира все вакантные места в заводских командах MotoGP на 2023 год оказались заполнены. Есть несколько вакансий в дочерних командах, однако и там не предполагается никаких неожиданностей.

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