Официально: гонку MotoGP в Ассене отложили

Эпидемия коронавируса уже привела к отмене или переносу ровно половины гонок MotoGP в 2020 году. Сегодня официально объявили о переносе этапа в голландском Ассене. Ранее правительство Нидерландов запретило массовые мероприятия до конца августа, что сделало невозможным проведение этапа 28 июня.

«К сожалению, анонсированные правительством меры означают, что 90-й ТТ Ассен будет отложен до осени или следующего года. Мы ведем переговоры с MotoGP на этот счет. Мы сильно разочарованы, но полностью поддерживаем решение властей», – говорится в официальном заявлении организаторов.

Ранее MotoGP перенесла этапы в Катаре, Таиланде, США, Аргентине, Хересе, Франции, Муджело, Германии и Барселоне. Первым в календаре на данный момент значится гонка в Финляндии 12 июля.