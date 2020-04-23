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MotoGP / TT Ассен / Новость

Официально: гонку MotoGP в Ассене отложили

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Официально: гонку MotoGP в Ассене отложили
Автор:
, редактор
Соавтор: Льюис Дункан
23 апр. 2020 г., 09:40

Организаторы голландского этапа подтвердили, что не смогут принять Гран При в августе

Эпидемия коронавируса уже привела к отмене или переносу ровно половины гонок MotoGP в 2020 году. Сегодня официально объявили о переносе этапа в голландском Ассене. Ранее правительство Нидерландов запретило массовые мероприятия до конца августа, что сделало невозможным проведение этапа 28 июня. 

«К сожалению, анонсированные правительством меры означают, что 90-й ТТ Ассен будет отложен до осени или следующего года. Мы ведем переговоры с MotoGP на этот счет. Мы сильно разочарованы, но полностью поддерживаем решение властей», – говорится в официальном заявлении организаторов.

Ранее MotoGP перенесла этапы в Катаре, Таиланде, США, Аргентине, Хересе, Франции, Муджело, Германии и Барселоне. Первым в календаре на данный момент значится гонка в Финляндии 12 июля.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап TT Ассен Билеты
Местонахождение Ассен
Автор Иван Матушкин

База данных

TT Ассен

TT Ассен

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

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