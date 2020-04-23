Официально: гонку MotoGP в Ассене отложили
Организаторы голландского этапа подтвердили, что не смогут принять Гран При в августе
Эпидемия коронавируса уже привела к отмене или переносу ровно половины гонок MotoGP в 2020 году. Сегодня официально объявили о переносе этапа в голландском Ассене. Ранее правительство Нидерландов запретило массовые мероприятия до конца августа, что сделало невозможным проведение этапа 28 июня.
«К сожалению, анонсированные правительством меры означают, что 90-й ТТ Ассен будет отложен до осени или следующего года. Мы ведем переговоры с MotoGP на этот счет. Мы сильно разочарованы, но полностью поддерживаем решение властей», – говорится в официальном заявлении организаторов.
Ранее MotoGP перенесла этапы в Катаре, Таиланде, США, Аргентине, Хересе, Франции, Муджело, Германии и Барселоне. Первым в календаре на данный момент значится гонка в Финляндии 12 июля.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|TT Ассен Билеты
|Местонахождение
|Ассен
|Автор
|Иван Матушкин
Официально: гонку MotoGP в Ассене отложили
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