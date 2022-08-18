Официально: Эспаргаро освободил место в Honda для Мира
Пол Эспаргаро в следующем сезоне возвращается в команду Tech3
Заводская команда Honda официально подтвердила, что не продлевает контракт со своим гонщиком Полом Эспаргаро на следующей сезон. Вместо этого испанец вернется в команду Tech3, с которой когда-то дебютировал в топ-классе мотогонок.
В те годы Tech3 использовала байки Yamaha, и они плохо подходили Эспаргаро, так что успешными его первые сезоны не были. В 2017 году он перешел в заводской коллектив KTM и уже там стал приезжать на подиумы, но так и не одержал победы.
В 2021 году он перешел в Honda, но не смог приноровиться к мотоциклу, заточенному под лидера команды, шестикратного чемпиона Марка Маркеса.
Кто именно заменит Эспаргаро в Honda официально не говорится, но в паддоке почти никто не сомневается, что это будет чемпион 2020 года Хоан Мир. Сейчас Мир выступает за Suzuki, но в конце этого года компания уходит из MotoGP.
Напомним, что напарник Мира по Suzuki Алекс Ринс также переходит в Honda, но не в заводскую команду, а в сателит LCR, где заменит Алекса Маркеса.
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