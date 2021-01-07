Официально: босс Suzuki в MotoGP покинул команду

Выступающая в MotoGP заводская команда Suzuki официально объявила об уходе Давиде Бривио с поста руководителя коллектива.

Это косвенно подтверждает обнародованную вчера Motorsport.com информацию о том, что итальянский специалист может занять пост генерального директора выступающей в Формуле 1 команды Renault (к началу нового сезона она будет переименована в Alpine).