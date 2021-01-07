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MotoGP / Новость

Официально: босс Suzuki в MotoGP покинул команду

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Официально: босс Suzuki в MotoGP покинул команду
Автор:
, Главный редактор

Один из соавторов успеха японской марки в прошлом году, судя по всему, решил переключиться на Формулу 1

Выступающая в MotoGP заводская команда Suzuki официально объявила об уходе Давиде Бривио с поста руководителя коллектива.

Это косвенно подтверждает обнародованную вчера Motorsport.com информацию о том, что итальянский специалист может занять пост генерального директора выступающей в Формуле 1 команды Renault (к началу нового сезона она будет переименована в Alpine).

Подробно об этом мы писали вчера:

Renault F1 может возглавить Давиде Бривио. Сейчас он руководит командой Suzuki в MotoGP

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Renault F1 может возглавить Давиде Бривио. Сейчас он руководит командой Suzuki в MotoGP
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Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Team Suzuki MotoGP
Автор Кирилл Качнов

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