Франческо Баньяя в 2021 году станет одним из пилотов заводской команды Ducati в чемпионате MotoGP. Сегодня итальянский коллектив сделал давно ожидавшееся официальное заявление. Таким образом, состав команды на следующий сезон полностью укомплектован – ранее уже было объявлено о контракте с австралийцем Джеком Миллером.

Главным достижением в карьере Франческо Баньяи пока является чемпионский титул в классе Moto2, завоеванный в 2018 году. После этого итальянец перешел в самый престижный класс чемпионата мира, где в настоящий момент проводит второй сезон. Две недели назад на первой гонке в Мизано пилот впервые поднялся на подиум MotoGP, финишировав вторым. Во второй гонке на итальянской трассе гонщик долгое время лидировал, но в итоге выбыл из борьбы после падения. В общем зачете турнира Баньяя занимает 13-е место.

Одновременно стало известно, что место Баньяи в команде Pramac в следующем сезоне займет Жоан Зарко, компанию которому составит выступающий сейчас в Moto2 Хорхе Мартин. В свою очередь, на место Зарко в команде Avintia должен прийти еще один выходец из Moto2, Энеа Бастьянини – но официальное объявление об этом пока не сделано.

Главной интригой в рамках связанных с Ducati перестановок является судьба Андреа Довициозо – пилота, который долгое время являлся лидером команды (и завоевал с ней три вице-чемпионских титула), но не смог договориться об условиях продления контракта. Проблемой для итальянца является тот факт, что на 2021 год в командах MotoGP – особенно заводских – практически не осталось свободных мест.

В этом году пилотам осталось проехать еще 6 этапов, первая из которых пройдет 11 октября в Ле-Мане. Напомним, что за квалификациями и гонками можно в прямом эфире следить с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».