Один не платит налоги, у второго ипотека. Зарко и Лоренсо поспорили из-за денег
Французский гонщик обвинил бывшего соперника в уходе от налогов, а тот ответил обвинениями в неумении зарабатывать
Хорхе Лоренсо и Жоана Зарко можно назвать, пожалуй, самыми невезучими гонщиками MotoGP в 2019 году. Один пришел в команду Honda, но так и не сумел адаптироваться к чемпионскому байку, ни разу не финишировав выше 11-го места и в итоге покинув чемпионат мира.
Другой начал сезон в заводской команде KTM, но также не сумел подстроить свой стиль к непривычному для него мотоциклу и в итоге досрочно потерял место в команде.
В интервью испанскому изданию Marca Зарко неожиданно перешел к сравнению себя с Лоренсо.
«Мы с ним по-разному мыслим, – сказал Жоан. – Я не предаю деньгам такого значения, как Лоренсо. Мне даже пришлось брать займ на покупку дома. Он же поселился в стране, где не нужно платить налоги, или же они очень маленькие (Лоренсо живет в Швейцарии – прим. ред.). Я живу во Франции, плачу налоги и взносы по ипотеке. Я мог бы остаться в KTM ради денег, но не стал этого делать».
Лоренсо ответил на выпад француза, опубликовав сториз в своем инстаграме: «Не хочу вмешиваться в чьи-либо финансовые дела, каждый пусть живет так как считает нужным. Ну раз уж он сам заговорил о том, что у него не спрашивали (а вы меня теперь об этом спрашиваете), то я так скажу.
Думаю, Зарко стоит задать себе самому серьезный вопрос, как так вышло, что после десяти лет в мировых чемпионатах, дважды став чемпионом мира [в Moto2], после контракта с заводской командой KTM ему все еще приходится платить ипотеку?»
Квалификации и гонки всех классов предстоящего сезона MotoGP покажет в прямом эфире видеоплатформа «Моторспорт ТВ».
Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Хорхе Лоренсо В Магазин , Жоан Зарко
|Автор
|Сергей Иванов
Один не платит налоги, у второго ипотека. Зарко и Лоренсо поспорили из-за денег
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