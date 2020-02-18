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Один не платит налоги, у второго ипотека. Зарко и Лоренсо поспорили из-за денег

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Один не платит налоги, у второго ипотека. Зарко и Лоренсо поспорили из-за денег
Автор:
, Редактор
18 февр. 2020 г., 10:43

Французский гонщик обвинил бывшего соперника в уходе от налогов, а тот ответил обвинениями в неумении зарабатывать

Хорхе Лоренсо и Жоана Зарко можно назвать, пожалуй, самыми невезучими гонщиками MotoGP в 2019 году. Один пришел в команду Honda, но так и не сумел адаптироваться к чемпионскому байку, ни разу не финишировав выше 11-го места и в итоге покинув чемпионат мира.

Другой начал сезон в заводской команде KTM, но также не сумел подстроить свой стиль к непривычному для него мотоциклу и в итоге досрочно потерял место в команде.

В интервью испанскому изданию Marca Зарко неожиданно перешел к сравнению себя с Лоренсо.

«Мы с ним по-разному мыслим, – сказал Жоан. – Я не предаю деньгам такого значения, как Лоренсо. Мне даже пришлось брать займ на покупку дома. Он же поселился в стране, где не нужно платить налоги, или же они очень маленькие (Лоренсо живет в Швейцарии – прим. ред.). Я живу во Франции, плачу налоги и взносы по ипотеке. Я мог бы остаться в KTM ради денег, но не стал этого делать».

Лоренсо ответил на выпад француза, опубликовав сториз в своем инстаграме: «Не хочу вмешиваться в чьи-либо финансовые дела, каждый пусть живет так как считает нужным. Ну раз уж он сам заговорил о том, что у него не спрашивали (а вы меня теперь об этом спрашиваете), то я так скажу.

Думаю, Зарко стоит задать себе самому серьезный вопрос, как так вышло, что после десяти лет в мировых чемпионатах, дважды став чемпионом мира [в Moto2], после контракта с заводской командой KTM ему все еще приходится платить ипотеку?»

Квалификации и гонки всех классов предстоящего сезона MotoGP покажет в прямом эфире видеоплатформа «Моторспорт ТВ».

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Хорхе Лоренсо В Магазин , Жоан Зарко
Автор Сергей Иванов

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