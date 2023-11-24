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Обратно в MotoGP. Бывший босс Suzuki так и не прижился в Формуле 1

Давиде Бривио, как стало известно СМИ, покинет Alpine F1 и с нового сезона возглавит заводскую команду Honda в мотоциклетном чемпионате мира

Льюис Дункан
Автор Льюис Дункан
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Давиде Бривио, гоночный директор Alpine F1

Бривио стал творцом успеха Suzuki в MotoGP – к 2020-му году он привел команду и ее гонщика Хоана Мира к титулам чемпиона. В следующем сезоне он принял предложение Alpine и стал ее гоночным директором. 

Однако итальянцу не удалось проявить себя – и уже с 2022-го его перевели из гоночной бригады в руководство молодежной программой команды. 

Как стало известно изданию Speedweek, контракт Бривио с французами истекает в конце нынешнего года и не будет продлен. Вместо этого он вернется в MotoGP и сменит Альберта Пуча в должности босса Honda.

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Эта команда в последнее время пребывает в серьезном кризисе, она потеряла свою главную звезду Марка Маркеса, а место технического босса вместо Такео Йокоямы занял Кен Каваучи, прежде работавший с Бривио в Suzuki.

Помимо всех других бед, в компании Red Bull также решили свернуть поддержку Honda и последовать за Маркесом в Gresini Ducati. 

Руководитель команды Team Suzuki MotoGP Давиде Бривио

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Руководитель команды Team Suzuki MotoGP Давиде Бривио

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