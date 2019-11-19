Оба Маркеса упали на тестах MotoGP в Валенсии
Участники чемпионата мира по мотогонкам уже через пару дней после завершения очередного сезона начали подготовку к следующему. На асфальте побывали и шестикратный чемпион премьер-класса Марк Маркес, и его брат, только готовящийся к дебюту в MotoGP. И этим список пилотов Honda, отметившихся падениями, не исчерпывается.
В Валенсии через два дня после завершения очередного сезона MotoGP начались тесты в рамках подготовки к новому сезону. Среди прочих на трассу выехали шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес и чемпион Moto2 Алекс Маркес – в следующем сезоне братья будут вместе выступать за заводскую команду Honda в премьер-классе чемпионата мира.
Мотоцикл Honda RC213V версии 2020 года в боксах команды
Фото: Matteo Nugnes
Марк начал день с заездов на мотоцикле, с которым выиграл чемпионат-2019, а затем перешел к испытаниям байка 2020 года. Однако тесты продлились недолго: в скоростном 13-м повороте Марк упал и существенно повредил мотоцикл. Сам гонщик обошелся без травм.
В то же время Алекс Маркес получил общее представление о современных мотоциклах премьер-класса, выехав на трассу за рулем байка, который в недавно закончившемся сезоне использовала команда LCR Honda. Младший брат также не удержался на асфальте, упав в 10-м повороте. На мотоцикл 2020 года новичок MotoGP предположительно сядет на следующей неделе в Хересе.
Первое фото Алекса Маркеса на мотоцикле MotoGP
Фото: Lewis Duncan
Кроме Марка Маркеса, Honda нового поколения есть в распоряжении Штефана Брадля и Кэла Кратчлоу. При этом немец по ходу сегодняшних тестов также не избежал падения. Инциденты с участием пилотов Honda наверняка отразятся на ходе выполнениия тестовой программы.
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|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Марк Маркес В Магазин
|Автор
|Маттео Нуньес
Оба Маркеса упали на тестах MotoGP в Валенсии
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