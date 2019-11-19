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MotoGP / Новость

Оба Маркеса упали на тестах MotoGP в Валенсии

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Оба Маркеса упали на тестах MotoGP в Валенсии
Автор:
19 нояб. 2019 г., 16:59

Участники чемпионата мира по мотогонкам уже через пару дней после завершения очередного сезона начали подготовку к следующему. На асфальте побывали и шестикратный чемпион премьер-класса Марк Маркес, и его брат, только готовящийся к дебюту в MotoGP. И этим список пилотов Honda, отметившихся падениями, не исчерпывается.

В Валенсии через два дня после завершения очередного сезона MotoGP начались тесты в рамках подготовки к новому сезону. Среди прочих на трассу выехали шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес и чемпион Moto2 Алекс Маркес – в следующем сезоне братья будут вместе выступать за заводскую команду Honda в премьер-классе чемпионата мира. 

Мотоцикл Honda RC213V версии 2020 года в боксах команды

Мотоцикл Honda RC213V версии 2020 года в боксах команды

Фото: Matteo Nugnes

Марк начал день с заездов на мотоцикле, с которым выиграл чемпионат-2019, а затем перешел к испытаниям байка 2020 года. Однако тесты продлились недолго: в скоростном 13-м повороте Марк упал и существенно повредил мотоцикл. Сам гонщик обошелся без травм.

 

В то же время Алекс Маркес получил общее представление о современных мотоциклах премьер-класса, выехав на трассу за рулем байка, который в недавно закончившемся сезоне использовала команда LCR Honda. Младший брат также не удержался на асфальте, упав в 10-м повороте. На мотоцикл 2020 года новичок MotoGP предположительно сядет на следующей неделе в Хересе.

Первое фото Алекса Маркеса на мотоцикле MotoGP

Первое фото Алекса Маркеса на мотоцикле MotoGP

Фото: Lewis Duncan

Кроме Марка Маркеса, Honda нового поколения есть в распоряжении Штефана Брадля и Кэла Кратчлоу. При этом немец по ходу сегодняшних тестов также не избежал падения. Инциденты с участием пилотов Honda наверняка отразятся на ходе выполнениия тестовой программы.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Автор Маттео Нуньес

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