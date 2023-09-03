Оба гонщика Ducati попали в больницу после аварий в Барселоне

Воскресная гонка премьер-класса на «Каталунье» началась с массового столкновения в первом повороте: Энеа Бастьянини запоздал с торможением, в результате чего на асфальте оказались Жоан Зарко из Pramac, оба гонщика Gresini – Алекс Маркес и Фабио Ди Джаннантонио – и Марко Бедзекки из VR46.

Но спустя долю секунды внимание зрителей приковала другая, по-настоящему ужасная картина: стартовавший с поула и захвативший лидерство Франческо Баньяя а выходе из второго поворота вылетел из седла, по высоко дуге упал на трассу и оказался под колесами KTM Брэда Биндера (на фото выше).

Увидеть эти леденящие кровь события можно здесь.

Обоих гонщиков заводской Ducati срочно доставили в больницу. К счастью, у Баньяи медики обнаружили лишь сильные ушибы. Рентгеновское обследование выявило лишь одно небольшое повреждение кости, и пока неясно, свежее оно или старое. В любом случае, о выступлениях ему на какое-то время придется забыть.

Энеа Бастьянини, Ducati Team Фото: Ducati Corse

Бастьянини повезло куда меньше. У гонщика, который в этом году уже пропустил несколько весенних этапов после неудачного падения в Хересе, выявили многочисленные переломы руки и ноги. Они не угрожают жизни, но требуют операции – таким образом, всего за полминуты после старта заводская Ducati осталась без единого гонщика.

Остальные участники Гран При вышли на повторный старт, и хотя поначалу лидерство захватил Хорхе Мартин, уже через несколько поворотов его опередил Маверик Виньялес на Aprilia.

Однако победу марке принес все же не он. Триумфатор спринта Алеш Эспаргаро долго преследовал напарника и за три круга до финиша смог опередить того в первом повороте.

Виньялес, который обеспечил Aprilia первый в истории дубль в премьер-классе, позже рассказал, что для рестарта у него просто не осталось свежих шин – и это сказалось на темпе под конец гонки.

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team, Алеш Эспаргапро, Aprilia Racing Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Мартин дополнил подиум, а его партнер по Pramac Зарко незадолго до финиша отобрал четвертое место у Мигеля Оливейры из RNF Aprilia (№88 на фото).

Стартовавший 18-м Фабио Куартараро героически привел Yamaha на седьмое место, а вот лучшим результатом Honda стала лишь 13-я позиция Марка Маркеса.

На этот раз гонка обошлась без аварий: все три схода стали следствием технических проблем.

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Результаты Гран При Каталонии MotoGP (23 круга)