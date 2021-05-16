Джек Миллер одержал вторую подряд (и третью за карьеру) победу на этапах чемпионата MotoGP, выиграв Гран При Франции на трассе в Ле-Мане. Австралийский гонщик Ducati вышел в лидеры сразу после старта, однако окончательно решить судьбу гонки в свою пользу смог только с помощью дождя, пошедшего через несколько кругов после начала заезда.

На первых кругах борьбу за лидерство за Миллером вели пилоты Yamaha – и в момент начала дождя яркий обгон провел Фабио Куратараро: стартовавший с поула, но сразу откатившийся на 3-е место француз разом опередил и Миллера, и своего напарника Маверика Виньялеса.

Но вскоре после этого дождь существенно перетряхнул ситуацию в группе лидеров. В частности, Виньялес потерял на намокающей трассе немало времени. А оба гонщика Suzuki, стремительно прорывавшиеся вверх после неудачи в квалификации, упали – причем действующий чемпион MotoGP Хоан Мир сразу выбыл из борьбы, а Алекс Ринс сделал это позже, после второго падения.

Лидировавший Фабио Куартараро во время смены мотоцикла на пит-лейне остановился перед гаражом своего напарника. В итоге французу пришлось пробежать несколько лишних метров, потеряв несколько секунд (а потом за такое нарушение процедуры пит-стопа пилот еще и получил проезд по штрафной петле на трассе). После того как все гонщики побывали в боксах и пересели на запасные мотоциклы, лидером заезда оказался Марк Маркес – но и многократный чемпион мира вскоре оказался на асфальте. Лидер Honda смог вернуться в борьбу – но лишь для того, чтобы повторно упасть за 10 кругов до финиша.

Джек Миллер тоже не избежал ошибок на намокающем асфальте и в какой-то момент также оказался на асфальте. Однако отрыв лидирующей группы от других пилотов был настолько велик, что австралиец потерял не так и много позиций – а хороший темп Ducati на дождевых шинах позволил Миллеру быстро догнать и обогнать Куартараро (унаследовавшего лидерство после первого падения Маркеса). Причем Джеку не помешало даже наказание, полученное за превышение скорости на пит-лейне: оба пилота Ducati вскоре после замены мотоциклов были вынуждены проехать по штрафной петле по два раза! В итоге вопрос о победителе решился уже на экваторе заезда.

Во второй половине гонки асфальт на трассе стремительно просох, однако на расклад сил это уже не повлияло. Более того, Куартараро пропустил вперед еще одну Ducati, не сумев организовать сопротивление атакам со стороны Жоана Зарко. Однако по итогам гонки пилот Yamaha вышел в лидеры чемпионата, на одно очко опередив ранее возглавлявшего общий зачет Франческо Баньяю.