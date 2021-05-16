Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Suzuki отказалась считать провалом квалификацию в Ле-Мане Следующая / Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
MotoGP / Гран При Франции Отчет о гонке

Хаос на гонке MotoGP в Ле-Мане: Маркес упал дважды, гонщики Suzuki – трижды. А выиграл снова Миллер

Автор:
, Главный редактор

Асфальт намок через несколько кругов – и ошибок не удалось избежать никому. Даже тому, кто в итоге выиграл гонку

Хаос на гонке MotoGP в Ле-Мане: Маркес упал дважды, гонщики Suzuki – трижды. А выиграл снова Миллер

Джек Миллер одержал вторую подряд (и третью за карьеру) победу на этапах чемпионата MotoGP, выиграв Гран При Франции на трассе в Ле-Мане. Австралийский гонщик Ducati вышел в лидеры сразу после старта, однако окончательно решить судьбу гонки в свою пользу смог только с помощью дождя, пошедшего через несколько кругов после начала заезда.

На первых кругах борьбу за лидерство за Миллером вели пилоты Yamaha – и в момент начала дождя яркий обгон провел Фабио Куратараро: стартовавший с поула, но сразу  откатившийся на 3-е место француз разом опередил и Миллера, и своего напарника Маверика Виньялеса.

 

Но вскоре после этого дождь существенно перетряхнул ситуацию в группе лидеров. В частности, Виньялес потерял на намокающей трассе немало времени. А оба гонщика Suzuki, стремительно прорывавшиеся вверх после неудачи в квалификации, упали – причем действующий чемпион MotoGP Хоан Мир сразу выбыл из борьбы, а Алекс Ринс сделал это позже, после второго падения.

 

Лидировавший Фабио Куартараро во время смены мотоцикла на пит-лейне остановился перед гаражом своего напарника. В итоге французу пришлось пробежать несколько лишних метров, потеряв несколько секунд (а потом за такое нарушение процедуры пит-стопа пилот еще и получил проезд по штрафной петле на трассе). После того как все гонщики побывали в боксах и пересели на запасные мотоциклы, лидером заезда оказался Марк Маркес – но и многократный чемпион мира вскоре оказался на асфальте. Лидер Honda смог вернуться в борьбу – но лишь для того, чтобы повторно упасть за 10 кругов до финиша.

 

Джек Миллер тоже не избежал ошибок на намокающем асфальте и в какой-то момент также оказался на асфальте. Однако отрыв лидирующей группы от других пилотов был настолько велик, что австралиец потерял не так и много позиций – а хороший темп Ducati на дождевых шинах позволил Миллеру быстро догнать и обогнать Куартараро (унаследовавшего лидерство после первого падения Маркеса). Причем Джеку не помешало даже наказание, полученное за превышение скорости на пит-лейне: оба пилота Ducati вскоре после замены мотоциклов были вынуждены проехать по штрафной петле по два раза! В итоге вопрос о победителе решился уже на экваторе заезда.

Во второй половине гонки асфальт на трассе стремительно просох, однако на расклад сил это уже не повлияло. Более того, Куартараро пропустил вперед еще одну Ducati, не сумев организовать сопротивление атакам со стороны Жоана Зарко. Однако по итогам гонки пилот Yamaha вышел в лидеры чемпионата, на одно очко опередив ранее возглавлявшего общий зачет Франческо Баньяю.

Читайте также:

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание Очки
1 Australia Джек Миллер Ducati     25
2 France Жоан Зарко Ducati 3.970 3.970 20
3 France Фабио Куартараро Yamaha 14.468 10.498 16
4 Italy Франческо Баньяя Ducati 16.172 1.704 13
5 Italy Данило Петруччи KTM 21.430 5.258 11
6 Spain Алекс Маркес Honda 23.509 2.079 10
7 Japan Такааки Накагами Honda 30.164 6.655 9
8 Spain Пол Эспаргаро Honda 35.221 5.057 8
9 Spain Икер Лекуона KTM 40.432 5.211 7
10 Spain Маверик Виньялес Yamaha 40.577 0.145 6
11 Italy Валентино Росси Yamaha 42.198 1.621 5
12 Italy Лука Марини Ducati 52.408 10.210 4
13 South Africa Брэд Биндер KTM 59.377 6.969 3
14 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'02.224 2.847 2
15 Spain Эстеве Рабат Ducati 1'09.651 7.427 1
16 Italy Франко Морбиделли Yamaha 4 Laps 4 Laps  
  Spain Марк Маркес Honda 10 Laps 6 Laps  
  Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 12 Laps 2 Laps  
  Portugal Мигель Оливейра KTM 15 Laps 3 Laps  
  Spain Алекс Ринс Suzuki 15 Laps 1'32.286  
  Italy Лоренцо Савадори Aprilia 16 Laps 1 Lap  
  Spain Хоан Мир Suzuki 23 Laps 7 Laps  
Полные результаты

 

Поделились
Комментарии
Suzuki отказалась считать провалом квалификацию в Ле-Мане

Предыдущая новость

Suzuki отказалась считать провалом квалификацию в Ле-Мане

Следующая новость

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Франции
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

В пример Мазепину поставили скандинавских гонщиков

2
MotoGP

Хаос на гонке MotoGP в Ле-Мане: Маркес упал дважды, гонщики Suzuki – трижды. А выиграл снова Миллер

38мин
3
Формула 1

Новая испанская трасса в шаге от получения допуска Формулы 1

4
Формула 1

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев

1дн
5
Формула 1

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!

1дн
Самое важное:
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции

3мин
Хаос на гонке MotoGP в Ле-Мане: Маркес упал дважды, гонщики Suzuki – трижды. А выиграл снова Миллер
MotoGP

Хаос на гонке MotoGP в Ле-Мане: Маркес упал дважды, гонщики Suzuki – трижды. А выиграл снова Миллер

38мин
Suzuki отказалась считать провалом квалификацию в Ле-Мане
MotoGP

Suzuki отказалась считать провалом квалификацию в Ле-Мане

Провал лидера и успех аутсайдера: стартовая решетка гонки MotoGP в Ле-Мане
MotoGP

Провал лидера и успех аутсайдера: стартовая решетка гонки MotoGP в Ле-Мане

Чехарда с погодой едва не подарила Маркесу поул на гонке MotoGP в Ле-Мане. Но в итоге впереди две заводских Yamaha
MotoGP

Чехарда с погодой едва не подарила Маркесу поул на гонке MotoGP в Ле-Мане. Но в итоге впереди две заводских Yamaha

15 мая 2021 г.
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Сын Алези внезапно в одни ворота выиграл гонку Суперформулы. Но был нюанс!
Super Formula

Сын Алези внезапно в одни ворота выиграл гонку Суперформулы. Но был нюанс!

Новая испанская трасса в шаге от получения допуска Формулы 1
Формула 1

Новая испанская трасса в шаге от получения допуска Формулы 1

Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения
WRC

Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения

Самое читаемое Сегодня

В пример Мазепину поставили скандинавских гонщиков
Формула 1 Формула 1

В пример Мазепину поставили скандинавских гонщиков

Хаос на гонке MotoGP в Ле-Мане: Маркес упал дважды, гонщики Suzuki – трижды. А выиграл снова Миллер
MotoGP MotoGP

Хаос на гонке MotoGP в Ле-Мане: Маркес упал дважды, гонщики Suzuki – трижды. А выиграл снова Миллер

Новая испанская трасса в шаге от получения допуска Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Новая испанская трасса в шаге от получения допуска Формулы 1

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон кое-что напутал, а крылья придется переделывать многим. Марко о теме гибких крыльев

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!
Формула 1 Формула 1

Куда исчезают призы за поулы Хэмилтона? У самого Льюиса нет ни одного!

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл
MotoGP MotoGP

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана
Формула 1 Формула 1

Кто лучше – Шумахер или Хэмилтон? Версия Эдди Джордана

Даже «худший гонщик в истории» издевается над Мазепиным
Формула 1 Формула 1

Даже «худший гонщик в истории» издевается над Мазепиным

Самое важное:

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции

Хаос на гонке MotoGP в Ле-Мане: Маркес упал дважды, гонщики Suzuki – трижды. А выиграл снова Миллер
MotoGP MotoGP

Хаос на гонке MotoGP в Ле-Мане: Маркес упал дважды, гонщики Suzuki – трижды. А выиграл снова Миллер

Suzuki отказалась считать провалом квалификацию в Ле-Мане
MotoGP MotoGP

Suzuki отказалась считать провалом квалификацию в Ле-Мане

Провал лидера и успех аутсайдера: стартовая решетка гонки MotoGP в Ле-Мане
MotoGP MotoGP

Провал лидера и успех аутсайдера: стартовая решетка гонки MotoGP в Ле-Мане

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.