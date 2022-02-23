Новым боссом Suzuki в MotoGP стал бывший босс Honda и Ducati

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Компания Suzuki объявила, что новым руководителем ее заводской команды в чемпионате мира по мотогонкам станет Ливио Суппо.

Последние несколько лет Суппо не работал в паддоке MotoGP – однако ранее управлял сразу двумя заводскими коллективами. С 1999 по 2009 год итальянец работал в Ducati – и именно он был руководителем команды, когда Кейси Стоунер в 2007 году завоевал последний на данный момент для итальянской марки чемпионский титул. В 2010 году менеджер перешел в команду Honda, которую возглавил через три года – а еще через четыре уступил пост нынешнему руководителю Альберто Пучу.

Напомним, до начала прошлого года команду Suzuki возглавлял Давиде Бривио, который сейчас работает гоночным директором в выступающей в Формуле 1 команде Alpine. После ухода итальянца японская команда объявила о начале реструктуризации своей управленческой структуры – при этом должность руководителя коллектива оставалась вакантной больше года.