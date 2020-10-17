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Новый перенос решения по делу Янноне разозлил Aprilia

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Новый перенос решения по делу Янноне разозлил Aprilia
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Международный арбитражный суд объявил, что огласит вердикт только в середине ноября. Команда назвала это решение «наносящим ущерб»

История с запрещенными веществами, найденными в организме Андреа Янноне, тянется уже практически год. Итальянца еще в апреле признали виновным по итогам анализа, взятого на Гран При Малайзии 2019-го, и отстранили от выступлений на 18 месяцев – и все это время его защита пробует отменить это решение. 

Сам Андреа изначально настаивал, что стероиды оказались в его пробе из-за того, что их добавили в одно из блюд, заказанных им в отеле Куала-Лумпура. В мировой практике есть случаи, когда этот аргумент позволял атлетам отстоять свою правоту. 

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В четверг состоялось многочасовое заседание Международного арбитражного суда, участие в котором приняли с том числе представители Антидопингового агентства WADA – они настаивали, что запрет на выступления надо увеличить с полутора до четырех лет. 

Несмотря на продолжительное обсуждение, судьи не смогли вынести решение и перенесли оглашение окончательного вердикта на середину ноября. Это значит, что Андреа почти наверняка не сможет выйти на старт в нынешнем сезоне, а его команда Aprilia еще на месяц оказывается в подвешенном состоянии. 

Итальянцы не раз заявляли о поддержке Янноне, но им надо формировать состав на 2021 год. Стать гонщиком Aprilia не прочь потерявший место в LCR Honda Кэл Кратчлоу, а сами они пробуют договориться с покинувшим Ducati Андреа Довициозо. 

Не зная, чем закончится дело Янноне, вести подобные переговоры гораздо сложнее. 

Тим-менеджер Массимо Ривола заявил, что новый перенос, мягко говоря, не радует команду. 

«Все это выглядит немного… Я не скажу досадным, скорее раздражающим, – отметил он на медиа-сессии по ходу Гран При Арагона. – На заседании мы привели примеры дел, в которых было гораздо меньше экспертиз и исследований, чем мы представили суду. И по ним были приняты [оправдательные решения]. 

WADA вообще не стала рассматривать их. Хорошо хоть, что вердикт выносить не им. 

Но в любом случае они нанесли Aprilia ущерб, нам придется ждать еще месяц. Мы потратили на это дело большие силы, восемь ученых встали на сторону Янноне, причем сделали это, лишь изучив бумаги и цифры. 

Один из них – профессор Паскаль Дицель, который уже 35 лет ведет борьбу с допингом. Если он на нашей стороне, значит, есть тому причина. Он не будет делать пустых заявлений. 

Мы теряем время и вынуждены ждать еще месяц, но я не жалею о нашем решении [поддержать Янноне]».

Тем временем участники MotoGP продолжают свой сезон и в этот уик-энд проводят Гран При Арагона. В воскресенье, начиная с 13:00 по московскому времени, вы сможете увидеть в прямом эфире гонки всех классов на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Янноне
Команды Aprilia Racing Team Gresini
Автор Льюис Дункан

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