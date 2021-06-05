Новый инженер посадил Виньялеса на «кучу разных байков»

Одним из главных сюжетов проходящего в эти выходные мотоциклетного Гран При Каталонии должно стать начало работы Маверика Виньялеса с новым гоночным инженером – Сильвано Гальбузерой. Последний непосредственно перед этапом занял место Эстебана Гарсии, с которым гонщика Yamaha связывали не только рабочие, но и дружеские отношения.

Само собой, по окончании пятничных тренировок журналисты первым делом спросили Виньялеса именно о первых впечатлениях от работы с новым инженером.

«Мы опробовали несколько разных вариантов настроек, обеспечивающих разный баланс мотоцикла, – ответил пилот. – Главной целью при этом было настроить байк так, чтобы хорошо чувствовать переднюю шину. Мы этого добились – и я очень этому рад.

Но у нас были и другие проблемы. И мы пытались решить их с помощь нового подхода – каждый раз концентрироваться на одной проблеме, не пытаться решить больше одной проблемы за раз. Поэтому на тренировках мы испробовали множество разных конфигурацией настроек. Я как будто поездил на куче разных, непохожих друг на друга байков. Вообще я не очень привык к такой схеме работы, но прошло все неплохо. Мы нашли несколько решений, которые должны нам помочь.

Мне раньше уже приходилось работать с Сильвано на тестах. На мой взгляд, он очень умный человек – плюс у него богатый опыт работы с Валентино Росси, опыт борьбы на высшем уровне в течение многих лет. Работа с ним пойдет мне на пользу. Конечно, пилоты отличаются друг от друга – однако, думаю, мы быстро сработаемся. Да и наш первый день прошел весьма спокойно».

Чего сможет добиться испанец по ходу первого этапа с новым инженером, покажут прямые трансляции Гран При Каталонии на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». За квалификацией топового класса можно будет следить сегодня, начиная с 15:00, за гонкой – в воскресенье, начиная с 13:25.