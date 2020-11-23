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MotoGP / Гран При Португалии / Новость

Новый чемпион MotoGP объяснил провал на финальной гонке

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Новый чемпион MotoGP объяснил провал на финальной гонке
Автор:
, Главный редактор

Хоан Мир после гонки был вынужден извиняться перед соперником – а его напарник списал неудачу на неправильный выбор шин

Неделю назад по итогам Гран При Валенсии выступающий за Suzuki Хоан Мир обеспечил себе титул чемпиона мира по мотогонкам – а состоявшийся в минувшие выходные Гран При Португалии оказался для испанца чуть ли не худшим в сезоне. На стартовом поле Мир был только 20-м и до финиша гонки добраться не смог.

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По словам пилота, и в субботу, и в воскресенье ехать в полную силу ему помешали проблемы с электроникой – однако причины возникновения этих проблем были различными. В субботу управляющая электроника двигателя работала с перебоями – это помешало гонщику и добиться достойного результата на третьей тренировке (чтобы сразу обеспечить себе место во втором сегменте квалификации), и прорваться в финал по ходу первого сегмента. «Когда мы поняли суть проблем, что-то делать было поздно. Но к старту гонки мы со всем разобрались», – пояснил спортсмен.

Однако вскоре после старта электроника опять забарахлила. На этот раз виноват был сам Мир – агрессивная атака на соперников в первом повороте обернулась контактом с Франческо Баньяей. Поначалу это не помешало испанцу оказаться в середине пелотона, однако вскоре гонщик Suzuki снова откатился в задние ряды, а потом и сошел.

 

«Я должен извиниться перед Франческо за этот агрессивный маневр, – заявил спортсмен после финиша. – Раньше я первым бросался критиковать других за такие действия, а сегодня сам оказался не слишком аккуратен.

С этого момента и начались проблемы. Внезапно отказал трекшн-контроль. Точнее, он то включался, то выключался – и это было крайне опасно. С каждым следующим кругом ситуация ухудшилась, и сход с трассы оказался единственным вариантом».

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Немногим лучше провел гонку и напарник Мира. Алекс Ринс начал заезд с 6-го места, но финишировал только 15-м. После финиша испанец посетовал на неправильный выбор шин. На Гран При Португалии компания Michelin предложила командам наиболее жесткую покрышку в двух вариантах – симметричном и асимметричном, где левая сторона была жестче правой. Большинство пилотов предпочло первый вариант, в то время как гонщики Suzuki были в числе четырех спортсменов, выбравших ассиметричные покрышки. По словам Ринса, это оказалось ошибкой.

«В начале все было хорошо, но уже через несколько кругов я не смог нормально поворачивать налево», – рассказал испанец. Провальный уик-энд не помешал ему стать бронзовым призером чемпионата, однако неудача Мира и Ринса не дала Suzuki выиграть зачет производителей (где победу одержала Ducati). 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Португалии
Пилоты Хоан Мир
Автор Кирилл Качнов

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