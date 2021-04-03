Новичок на Ducati выиграл квалификацию второго этапа MotoGP
Хорхе Мартин взял поул в MotoGP со второй попытки, а вот итальянская команда-сателлит шла к этому успеху почти двадцать лет
Пилоты команды Pramac, выступающие на мотоциклах Ducati, заняли два первых места на квалификации Гран При Дохи – проходящего на трассе в Катаре второго этапа чемпионата MotoGP. Причем испанец Хорхе Мартин, который дебютировал в топовом классе лишь неделю назад, в борьбе за поул опередил своего напарника Жоана Зарко, который проводит в MotoGP свой пятый сезон.
23-летний Мартин, на счету которого есть чемпионский титул в классе Moto3, в течение последних двух сезонов выступал в категории Moto2, где его лучшим результатом стало 5-е место в общем зачете в прошлом году.
Мартин был быстрее всех по ходу первой попытки, но показанное испанцем время позже серьезно улучшил Маверик Виньялес на Yamaha. Впрочем, на последних минутах сессии новичок MotoGP вновь опередил всех своих соперников и принес команде Pramac первый поул за почти 20 лет выступлений в самом быстром классе чемпионата мира. Виньялес закончил квалификации на третьем месте – как и неделю назад на Гран При Катара, который в итоге закончился победой испанца.
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Главным неудачником квалификации стал Валентино Росси. Самый успешный из действующих пилотов MotoGP не смог обеспечить себе место во втором сегменте по ходу тренировок – а в первом сегменте показал лишь предпоследнее время. С предпоследней позиции легендарный итальянец начнет и завтрашнюю гонку. Которую, само собой, можно будет в прямом эфире увидеть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция заезда начнется в 19:25 по московскому времени, а до этого (начиная с 16:25) также можно будет увидеть гонки младших классов Moto2 и Moto3.
Еще одним заметным событием в завтрашнем эфире будут финальные заезды первого этапа новой гоночной серии Extreme E. И, судя по количеству зрелищных аварий в тренировках и квалификационной части, в воскресенье зрителям, которые присоединятся к прямой трансляции из Саудовской Аравии, будет на что посмотреть.
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Результаты второго сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Хорхе Мартин
|Ducati
|2
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.157
|0.157
|3
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|0.161
|0.004
|4
|Джек Миллер
|Ducati
|0.197
|0.036
|5
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0.363
|0.166
|6
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.548
|0.185
|7
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.599
|0.051
|8
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.639
|0.040
|9
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.679
|0.040
|10
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|0.688
|0.009
|11
|Штефан Брадль
|Honda
|1.118
|0.430
|12
|Мигель Оливейра
|KTM
|1.990
|0.872
|Полные результаты
Результаты первого сегмента
|Позиция
|Гонщик
|Отрыв
|Отставание
|1
|Хоан Мир
|2
|Мигель Оливейра
|0.289
|0.289
|3
|Лука Марини
|0.297
|0.008
|4
|Алекс Маркес
|0.330
|0.033
|5
|Пол Эспаргаро
|0.471
|0.141
|6
|Такааки Накагами
|0.550
|0.079
|7
|Данило Петруччи
|0.597
|0.047
|8
|Брэд Биндер
|0.624
|0.027
|9
|Энеа Бастьянини
|0.701
|0.077
|10
|Икер Лекуона
|0.800
|0.099
|11
|Валентино Росси
|0.950
|0.150
|12
|Лоренцо Савадори
|1.892
|0.942
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Катара
|Автор
|Кирилл Качнов