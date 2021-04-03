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MotoGP / Гран При Катара / Отчет о квалификации

Новичок на Ducati выиграл квалификацию второго этапа MotoGP

Автор:
, Главный редактор

Хорхе Мартин взял поул в MotoGP со второй попытки, а вот итальянская команда-сателлит шла к этому успеху почти двадцать лет

Новичок на Ducati выиграл квалификацию второго этапа MotoGP

Пилоты команды Pramac, выступающие на мотоциклах Ducati, заняли два первых места на квалификации Гран При Дохи – проходящего на трассе в Катаре второго этапа чемпионата MotoGP. Причем испанец Хорхе Мартин, который дебютировал в топовом классе лишь неделю назад, в борьбе за поул опередил своего напарника Жоана Зарко, который проводит в MotoGP свой пятый сезон.

23-летний Мартин, на счету которого есть чемпионский титул в классе Moto3, в течение последних двух сезонов выступал в категории Moto2, где его лучшим результатом стало 5-е место в общем зачете в прошлом году. 

Мартин был быстрее всех по ходу первой попытки, но показанное испанцем время позже серьезно улучшил Маверик Виньялес на Yamaha. Впрочем, на последних минутах сессии новичок MotoGP вновь опередил всех своих соперников и принес команде Pramac первый поул за почти 20 лет выступлений в самом быстром классе чемпионата мира. Виньялес закончил квалификации на третьем месте – как и неделю назад на Гран При Катара, который в итоге закончился победой испанца.

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Главным неудачником квалификации стал Валентино Росси. Самый успешный из действующих пилотов MotoGP не смог обеспечить себе место во втором сегменте по ходу тренировок – а в первом сегменте показал лишь предпоследнее время. С предпоследней позиции легендарный итальянец начнет и завтрашнюю гонку. Которую, само собой, можно будет в прямом эфире увидеть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция заезда начнется в 19:25 по московскому времени, а до этого (начиная с 16:25) также можно будет увидеть гонки младших классов Moto2 и Moto3.

Еще одним заметным событием в завтрашнем эфире будут финальные заезды первого этапа новой гоночной серии Extreme E. И, судя по количеству зрелищных аварий в тренировках и квалификационной части, в воскресенье зрителям, которые присоединятся к прямой трансляции из Саудовской Аравии, будет на что посмотреть.

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Результаты второго сегмента

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Spain Хорхе Мартин Ducati    
2 France Жоан Зарко Ducati 0.157 0.157
3 Spain Маверик Виньялес Yamaha 0.161 0.004
4 Australia Джек Миллер Ducati 0.197 0.036
5 France Фабио Куартараро Yamaha 0.363 0.166
6 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.548 0.185
7 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.599 0.051
8 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.639 0.040
9 Spain Хоан Мир Suzuki 0.679 0.040
10 Italy Франко Морбиделли Yamaha 0.688 0.009
11 Germany Штефан Брадль Honda 1.118 0.430
12 Portugal Мигель Оливейра KTM 1.990 0.872
Полные результаты

Результаты первого сегмента

Позиция Гонщик Отрыв Отставание
1 Spain Хоан Мир    
2 Portugal Мигель Оливейра 0.289 0.289
3 Italy Лука Марини 0.297 0.008
4 Spain Алекс Маркес 0.330 0.033
5 Spain Пол Эспаргаро 0.471 0.141
6 Japan Такааки Накагами 0.550 0.079
7 Italy Данило Петруччи 0.597 0.047
8 South Africa Брэд Биндер 0.624 0.027
9 Italy Энеа Бастьянини 0.701 0.077
10 Spain Икер Лекуона 0.800 0.099
11 Italy Валентино Росси 0.950 0.150
12 Italy Лоренцо Савадори 1.892 0.942
Полные результаты
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Катара
Автор Кирилл Качнов

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