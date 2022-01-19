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MotoGP Новости

Новичку MotoGP потребовалась операция после аварии

Гарднер неудачно упал с байка во время тренировки по мотокроссу

Новичку MotoGP потребовалась операция после аварии

После падения на тренировке по мотокроссу новичку MotoGP Реми Гарднеру провели операцию на правом запястье. Как сообщила команда Tech3 в твитере, гонщика прооперировали во вторник, 18 января, и вставили в поврежденную часть руки две пластины. Гарднер начнет процесс по восстановлению уже в пятницу. 

 

С 31 января по 2 февраля в Сепанге пройдут тесты для новичков и тестеров MotoGP, где должен был участвовать и Гарднер. Пилот уже садился за руль байка главного мотогоночного класса в сентябре и ноябре 2021 года.

Первый этап основных предсезонных тестов серии состоится с 5 по 6 февраля, а второй – с 11 по 13 февраля.

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