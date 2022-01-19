Новичку MotoGP потребовалась операция после аварии

После падения на тренировке по мотокроссу новичку MotoGP Реми Гарднеру провели операцию на правом запястье. Как сообщила команда Tech3 в твитере, гонщика прооперировали во вторник, 18 января, и вставили в поврежденную часть руки две пластины. Гарднер начнет процесс по восстановлению уже в пятницу.

С 31 января по 2 февраля в Сепанге пройдут тесты для новичков и тестеров MotoGP, где должен был участвовать и Гарднер. Пилот уже садился за руль байка главного мотогоночного класса в сентябре и ноябре 2021 года.

Первый этап основных предсезонных тестов серии состоится с 5 по 6 февраля, а второй – с 11 по 13 февраля.