Новичку MotoGP потребовалась операция после аварии
Гарднер неудачно упал с байка во время тренировки по мотокроссу
После падения на тренировке по мотокроссу новичку MotoGP Реми Гарднеру провели операцию на правом запястье. Как сообщила команда Tech3 в твитере, гонщика прооперировали во вторник, 18 января, и вставили в поврежденную часть руки две пластины. Гарднер начнет процесс по восстановлению уже в пятницу.
С 31 января по 2 февраля в Сепанге пройдут тесты для новичков и тестеров MotoGP, где должен был участвовать и Гарднер. Пилот уже садился за руль байка главного мотогоночного класса в сентябре и ноябре 2021 года.
Первый этап основных предсезонных тестов серии состоится с 5 по 6 февраля, а второй – с 11 по 13 февраля.
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Новичку MotoGP потребовалась операция после аварии
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