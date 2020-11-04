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MotoGP / Аналитика

Новая подвеска Yamaha: забракована Виньялесом, помогла выиграть Морбиделли

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Новая подвеска Yamaha: забракована Виньялесом, помогла выиграть Морбиделли
Автор:
, Главный редактор

Гоночный инженер итальянского пилота рассказал, что принесло Франко столь уверенную победу в последней гонке MotoGP

Для болельщиков и экспертов (включая тех, кто смотрел прямую трансляцию гонки на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ») не стало сюрпризом имя победителя недавнего Гран При Теруэля – ведь Франко Морбиделли одержал уже вторую победу в сезоне. Однако многих удивило, насколько уверенной была эта победа.

Серьезные изменения в лидирующей группе ближе к концу заезда – для MotoGP скорее правило, чем исключение. К примеру, в этой фазе гонки обычно очень активно пилоты Suzuki, чьи мотоциклы не слишком быстры в квалификации, зато позволяют лучше беречь шины и иметь определенный запас для атаки на последних кругах. Однако на последней гонке Морбиделли как вышел в лидеры после падения Такааки Накагами на первом круге, так и сохранял первое место до самого финиша.

Франко Морбиделли и Алекс Ринс (Suzuki) на старте Гран При Теруэля

Франко Морбиделли и Алекс Ринс (Suzuki) на старте Гран При Теруэля

Фото: Motogp.com

Напомним, что итальянец – единственный из пилотов Yamaha, выступающий на прошлогодней версии мотоцикла М1. Возможность использовать новые и доработанные детали также предоставляется Морбиделли только после того, как эти элементы опробуют пилоты заводской команды. Одна из таких деталей и позволила пилоту ощутимо прибавить по ходу Гран При Теруэля – речь идет о комплекте элементов задней подвески.

Изготовлением этих элементов (пружины, амортизатора и ряда сопутствующих деталей) сразу для нескольких команд занимается шведская компания Ohlins. Пилоты Suzuki, к примеру, использовали новые детали на протяжении всего сезона – а вот заводские гонщики Yamaha опробовали новинку только в середине сентября на тестах в Мизано.

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Чуть позже в беседе с Motorsport.com лидер Yamaha Маверик Виньялес рассказал, что пока не собирается использовать эту подвеску: «Всегда одно и то же: на тестах мы ставим что-то новое, все идет здорово, шина здорово цепляется за асфальт. А потом, когда ставим те же детали в пятницу на тренировках перед Гран При, ничего не получается – хорошее время никак не показать. Так что, я пока еду на байке в привычной конфигурации».

Морбиделли же выразил желание опробовать новый амортизатор, раз уж от него отказался заводской пилот (напарник Виньялеса, Валентино Росси, не принял участия в Гран При, заразившись коронавирусом). «Амортизатор – дорогая штука, и Yamaha не будет заказывать 10 штук, не зная, будет ли от них толк, – рассказал Motorsport.com Рамон Форкада, гоночный инженер Морбиделли. – Поэтому нам бы новая деталь не досталась, если бы ее решил использовать Виньялес. Но так как амортизатор оказался «бесхозным» – мы попросили у Yamaha разрешения протестировать его.

После второй тренировки, когда Франко впервые выехал с новым амортизатором, остались и позитивные, и негативные впечатления – но негативные моменты выглядели решаемыми. Мы продолжили использовать эту подвеску – и результат вы знаете…»

Франко Морбиделли и Рамон Форкада перед стартом Гран При Теруэля

Франко Морбиделли и Рамон Форкада перед стартом Гран При Теруэля

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Победа сделала Морбиделли одним из претендентов на чемпионский титул: за три гонки до финиша итальянец отстает от лидирующего в общем зачете Хоана Мира (Suzuki) на 25 очков. Однако не факт, что Франко сможет и дальше использовать понравившуюся ему подвеску. Ведь в иерархии Yamaha он находится ниже не только Виньялеса и Росси, но и своего напарника Фабио Куартараро… Каждому из которых в теории может «внезапно» потребоваться тот самый чудо-амортизатор.

За борьбой за титул российские зрители могут следить в прямом эфире – с помощью трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Ближайший этап пройдет в Валенсии уже в эти выходные.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Маверик Виньялес , Франко Морбиделли
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Кирилл Качнов

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