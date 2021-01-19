Новая нормальность MotoGP: Маркес попадет в незнакомый мир в 2021 году

Марк Маркес пропустил практически весь сезон-2020, но в 2021 году должен вернуться на трассу. И там шестикратный чемпион MotoGP встретится с совершенно новой реальностью, формирование которой он пропустил в прошлом сезоне.

С тех пор, как Маркес дебютировал в MotoGP в 2013 году, и до 2020-го, когда сложный перелом вывел его из борьбы, испанец выиграл 56 из 127 проведенных Гран При (44%). За этот период лишь Хорхе Лоренсо в 2015-м смог отобрать у Марка чемпионский титул.

При этом даже победы в гонках за семь лет одерживало всего 10 человек помимо Маркеса. И только для шестерых из них эти победы были дебютными.

Все победители этапов MotoGP с 2013-го по 2019-й помимо Маркеса

Пилот Число побед Хорхе Лоренсо 24 Андреа Довициозо 13 Валентино Росси 10 Дани Педроса 9 Маверик Виньялес 7 Кэл Кратчлоу 3 Алекс Ринс 2 Джек Миллер 1 Андреа Янноне 1 Данило Петруччи 1

В сезоне-2020 без Маркеса ситуация сложилась совершенно обратная. В той самой гонке, где Марк получил травму, свою дебютную победу одержал Фабио Куартараро. До конца сезона первыми в карьере победами разжились Брэд Биндер, Мигель Оливейра, Франко Морбиделли и Хоан Мир. Пять человек за год против шести за семь предыдущих лет.

А всего на 14 Гран При побеждало девять разных пилотов. Всего на двоих меньше, чем за 127 Гран При при Маркесе.

Вернувшись на трассу в 2021-м, Марк окажется в компании, где 10 из 21-го соперника уже знают, как выигрывать гонки. В момент его травмы таких было лишь семеро.

Девять победителей Гран При 2020 года: Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing, Брэд Биндер, Red Bull KTM Factory Racing, Франко Морбиделли, Petronas Yamaha SRT, Андреа Довициозо, Ducati Team, Хоан Мир, Team Suzuki MotoGP, Мигель Оливейра, Red Bull KTM Tech 3, Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP, Данило Петруччи, Ducati Team, Фабио Куартараро, Petronas Yamaha SRT Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Всего во второй раз после дебютного сезона Маркесу не нужно будет защищать чемпионский титул. Это обязанности будет на плечах Хоана Мира, а всего в пелотоне окажется три чемпиона, включая Валентино Росси, не побеждавшего с 2009 года.

При этом, Маркес не обнаружит в пелотоне своего главного соперника в последние годы: Андреа Довициозо. Трехкратный вице-чемпион мира не нашел себе места в команде и взял паузу в карьере.

Изменения Маркеса ждут и в боксах. В прошлом году он исполнил свою мечту, побыв напарником своего младшего брата Алекса Маркеса. Но теперь того заменит Пол Эспарагро, призванный осложнить жизнь шестикратного чемпион сильнее, чем это удавалось трем прошлым напарникам.

Вдобавок, революции в 2021 произошли в большинстве команд: 13 из 22 пилотов сменили коллективы зимой. Из всех заводских команд состав с прошлого года сохранила лишь Suzuki, а менять команду пришлось даже Валентино Росси.

Изменилось и положение Honda в чемпионате. Команде надо исправляться после чудовищного сезона-2020. Впервые с 1982 года команда провела сезон без единой победы и стала предпоследней в зачете конструкторов. И теперь среди ее соперников будут не только Yamaha и Ducati, но и действующие чемпионы из Suzuki.

Мало того, к борьбе присоединилась и KTM, которая выставит совершенно новый мотоцикл в этом сезоне: остальным четырем производителям сделать это запрещают правила заморозки двигателей.

Мир, в котором мы очутились из-за пандемии коронавируса, уже нарекли новой нормальностью. Но у Марка Маркеса в 2021 будет своя новая нормальность.

Все победители гонок MotoGP без Маркеса