Новая команда MotoGP показала ливрею 2022 года

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После того, как компания Petronas объявила прошлой осенью о прекращении программы в MotoGP, босс SRT Разлан Разали перезапустил проект гоночной команды в других цветах под именем RNF Racing.

Новым титульным спонсором стал итальянский поставщик коммунальных услуг WithU, а гонщиками в сезоне 2022 года – победитель 15 Гран При Андреа Довициозо и перешедший из Moto3 Даррин Биндер.

«В предстоящем чемпионате мы нацеливаемся как минимум войти в число лучших независимых команд, – сказал Разали. – Также мы планируем побороться за звание лучшего новичка года, хотя в 2022-м в MotoGP будут выступать пять дебютантов, и это непростая задача – тем более, что Даррин перешел в премьер класс из Moto3.

Андреа провел в вынужденном отпуске полгода, и ему есть, что доказывать. И он явно намерен доказать не только самому себе, но и всем остальным, что у него порядок с мотивацией, а опыт позволяет ему претендовать на титул».

Даррин Биндер, Андреа Довициозо, RNF Racing

Довициозо, не сумевший договориться ни с одной из команд перед стартом сезона-2021, вернулся в чемпионат осенью и провел пять финальных этапов в составе Petronas SRT на Yamaha двухлетней давности. Лучшим результатом 35-летнего итальянца стало 12-е место на финише.

До этого у трехкратного вице-чемпиона мира была тестовая программа в Aprilia, но эта история не получила развития.

На этот раз Андреа получит мотоцикл самой свежей версии – его контракт вообще заключен на с RNF, а напрямую с Yamaha.

Даррин Биндер – младший брат уже выступающего в MotoGP Брэда Биндера – стал первым гонщиком, кто попал в топовую категорию напрямую из Moto3 после Джека Миллера в 2015 году. При этом в минувшем сезоне он не одержал ни одной победы и занял в общем зачете только седьмое место. 24-летний южноафриканец получит мотоцикл в спецификации 2021 года

Есть основания говорить, что приглашение Биндера, который провел в Moto3 семь лет и за это время одержал всего одну победу, стало следствием наличия у гонщика серьезной спонсорской поддержки.

Мотоцикл Андреа Довициозо, RNF Racing Фото: RNF Racing

RNF заключила с промоутерской компанией Dorna пятилетний контракт на выступления в чемпионате. При этом соглашение команды с Yamaha действует лишь до конца нынешнего чемпионата, хотя и имеет опцион на продление.

По словам Разали, такая ситуация стала следствием строгих требований со стороны японского производителя. Так как у RNF было всего несколько недель на подготовку, первое соглашение оказалось краткосрочным.

Немец Йохан Штигфельт, который в SRT был руководителем команды, покинул проект по взаимному согласию сторон, что потребовало от новой команды серьезных кадровых перестановок. В отличие от предшественницы, RNF не будет выставлять команды в Moto2 и Moto3.

Новый сезон MotoGP стартует в первые выходные марта в Катаре.