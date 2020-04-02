Ни младший брат, ни старый враг. Кто (не) победит Марка Маркеса в 2020-м

В 2019 году Марк Маркес одержал, пожалуй, самую доминирующую победу в своей карьере. Лучший мотоциклист планеты ни разу не финишировал ниже второго места в главной двухколесной серии. А вот на старте 2020-го Марк выглядит уязвимым, как никогда.

Во-первых, в прошлом году испанец сперва травмировал правое плечо, а потом усугубил травму. Зимой шестикратный чемпион мира перенес операцию и, по собственным словам, к старту предсезонных тестов успел восстановиться только на 70%.

Во-вторых, Маркес постепенно переходит в разряд ветеранов серии, а возле подножия его трона уже собираются молодые и дерзкие, готовые бросить вызов. Один из них даже вырос с Марком в одном доме.

Гонщики Repsol Honda Team Марк Маркес и Алекс Маркес

В связи с этим, мы решили выбрать главных соперников, которые попробуют потягаться с Маркесом в наступающем сезоне. Мы специально отказали себе в соблазне взять в подборку два очевидных имени – Валентино Росси и Алекса Маркеса. Вале, хоть и находится в хорошей форме, даже в ней не едет быстрее всех на тестах. А выдержать целый сезон в одном темпе ветерану, как показал прошлый год, уже не по силам.

Что до Маркеса-младшего, то ему Марк, наверное, охотнее всего уступил бы титул. Но если и младший брат вслед за старшим с первой попытки возьмет титул, серию придется переименовать MarquezGP. Да и вообще, согласитесь, это была бы неправдоподобно красивая история.

Наконец, не будет в списке и главного преследователя Маркеса трех последних лет – Андреа Довициозо. Почему? Ниже объясним подробнее. А теперь приступим.

Самый вероятный соперник: Маверик Виньялес

В прошлом году (теперь уже) лидер Yamaha непоправимо провалил начало сезона: за первые семь Гран При он лишь раз финишировал в первой пятерке. Если бы не это, Маверик боролся бы не с Алексом Ринсом за третье место, а с Довициозо за второе. При этом по своему потенциалу и общему мастерству Виньялес выглядит наиболее близким к Маркесу пилотом MotoGP прямо сейчас.

Виньялес не намного младше Марка, но вся его карьера прошла в тени шестикратного чемпиона. Отчасти из-за этого Маверик никак не станет полноценным гонщиком топ-класса. Да, мастерство у него есть, а вот результатов – нет. За пять лет в чемпионате он выиграл всего семь гонок, а лучший сезон провел в 2017-м: тогда даже казалось, что Виньялес поборется за титул.

Маверик Виньялес, Yamaha Factory Racing

Последние два года Маверик был жертвой падения уровня Yamaha – низкая скорость на прямых не позволяет сине-зеленым всерьез тягаться с Honda и Ducati. Тем не менее Виньялес самый, что называется all-rounded, совершенный гонщик чемпионата после Маркеса. У него нет очевидных слабых мест и он все еще на подъеме – Маверику всего 25 лет.

Зимой Yamaha вроде бы поправила мощность движка, и если прибавка окажется ощутимой, у Маверика будет отличный шанс попортить Маркесу кровь. А как тот будет смотреться под давлением – еще посмотрим.

Самый хайповый: Фабио Куартараро

Вот кто знает, что такое ворваться на полной скорости. Фабио Куартараро ни разу не был хедлайнером в Moto2, а его переход в MotoGP вперед более старшего и успешного Алекса Маркеса мог казаться нелогичным. Но француз полностью оправдал доверие.

Уже на четвертом Гран При в жизни он взял поул, побив рекорд Маркеса-старшего как самый юный победитель квалификации. А во второй половине чемпионата Фабио стал главной грозой чемпиона. Куартараро был необычайно хорош в квалификациях и зачастую лидировал в гонках, пока Маркес играл с ним в кошки-мышки. Марк предпочитал не давить юниора сразу, а висеть у него на заднем колесе, мотая нервы. Затем чемпион совершал рывок, а Фабио оставался вторым. Таких финишей у него набралось аж пять.

Фабио Куартараро, Petronas Yamaha SRT

При этом получив полноценный заводской байк Yamaha, Куартараро стал вторым лучшим пилотом в чемпионате. В последних семи гонках 20-летний француз набрал 100 очков. Больше только у Маркеса.

В 2020-м Куартараро вновь поедет за Petronas, но мотоцикл у него с самого начала будет заводской. А значит и угроза со стороны Фабио вырастет. Однако если в том году успех француза был неожиданным, теперь относиться к пилоту станут иначе. Да и сам он еще должен справиться с новым уровнем давления.

Сдюжит – шагнет в топ-3 чемпионата. Нет – нестрашно; у Фабио впереди еще много времени. Но для победы над Маркесом Куартараро потребовалось бы либо большое преимущество в скорости, либо чрезвычайная тактическая хитрость. Взять их особо негде, но год назад француз нас уже удивил. Может повторить?

Самый голодный: Данило Петруччи

Данило неплохо начал прошлый сезон, выйдя на пик на домашнем Гран При, где принес Ducati победу. Однако сразу после этого команда одернула гонщика: Петруччи попросили не мешать Довициозо вести борьбу с Маркесом. Данило согласился не мешать напарнику, но, видимо, моральный удар оказался слишком силен. Результаты пошли на спад. В итоге к концу сезона Петруччи к вылету из десятки был ближе, чем к Довициозо.

Данило Петруччи, Ducati Team

И все же успехами в начале года Данило показал, что способен стать лидером команды. А вот кредит доверия к Довициозо уже должен бы себя исчерпать. Андреа три года подряд получал преференции Ducati и имел, пожалуй, лучший байк в пелотоне. Но так и не смог подняться выше второго места.

Довициозо не молодеет (среди лидеров серии старше него только Росси), и ждать от него новых трюков вряд ли стоит. Плюс в конце 2020-го у Довициозо истекает контракт. В таких условиях ставка на Петруччи была бы вполне логичным шагом Ducati. А сам он наверняка горит желанием показать, что статус второго номера ему не по уровню.

Данило семь лет шел к месту в заводской команде и умудрялся постоянно прибавлять. Если он сделает шаг вперед и теперь, а байк Ducati будет все так же рвать на прямых, Петруччи может стать самым опасным соперником Маркеса. И самым отчаянным.

Самый прогрессирующий: Алекс Ринс

Последнее произведение испанской фабрики мотозвезд Алекс Ринс прибавляет каждый год вместе с прогрессом Suzuki. В первый сезон он обретался на задворках второй десятки, годом позже стал регулярно заезжать на подиумы, а в прошлом сезоне принес японцам аж две победы – впервые в 21 веке.

Алекс Ринс, Team Suzuki Ecstar

Если в 2020-м Suzuki сможет прибавить еще раз, Ринс наверняка станет крайне грозным бойцом: пока он выжимает из своих байков все, что можно, и еще чуть-чуть сверху. В отличие от Виньялеса или Петруччи у Алекса еще точно не сложились комплексы перед Маркесом, а опытом он превосходит Куартараро. При равенстве байков в борьбе с любым из них Ринс как минимум не будет аутсайдером.

Минус Алекса в спаде, который постиг его во второй половине прошлого сезона. Проведя семь этапов без подиумов он выбыл из борьбы в топ-3. Для хоть какой-то борьбы с Маркесом точно потребуется куда большая стабильность.

Самый опасный: Марк Маркес

Банально, но факт – единственный, кто без всяких «если» и «может быть» способен отобрать у Марка титул, это он сам. За семь лет безбожного доминирования испанец вывел из строя Лоренсо и Педросу, почти довел до пенсии Росси, перевел ряд сильных соперников из статуса подающих надежды в когорту вечных середняков. В общем, максимально расширил себе поляну. Но когда-то его царствование должно кончиться?

Марк Маркес, Repsol Honda Team

От Маркеса пока рано ждать упадка сил, он еще молод. Ничто в техническом регламенте не указывает на потенциальные проблемы Honda. В чемпионате пока не было гонщика, который переигрывал бы Марка один-в-один. Но пять лет назад он все же остался без титула.

Тогда Маркес чаще падал, чем побеждал, и в конце сезона сосредоточился не на своих успехах, а на помощи Лоренсо в борьбе с Росси. Сейчас никто не может заставить его ошибаться. Но если Марк сделает это сам, на промахнувшегося Акелу тут же налетят со всех сторон.

В конце концов, после того, что Маркес показал в прошлом году, уже не ждешь продолжения. Лидеру может захотеться чего-то нового. Стиля езды, например. Или отдыха на пляже. И вот это – самый реальный шанс всех соперников Марка на победу в сезоне. Насколько он реален? Знает только сам Маркес.