Алекс Ринс отлично начал гонку на трассе «Лосаил», за три с небольшим круга пробившись с седьмого места на третье. Он долго преследовал Ducati Жоана Зарко, которому порой приходилось действовать в обороне весьма грубо.

Пытаясь подготовить атаку, испанец вынужден был рисковать, из-за чего едва не упал в девятом повороте, наехав на ограничительную белую линию.

«Это было очень страшно, – признался Ринс после финиша. – Следующие два или три круга я объезжал эту линию за метр или два.

Мне удавалось проезжать этот поворот быстро, подбираясь к Ducati впереди. И когда я атаковал особенно сильно, то наехал на линию [, едва не упал] и невероятно напугался. Не знаю, как это смотрелось со стороны, но мне было очень страшно».

В итоге Ринс пропустил будущего победителя гонки Фабио Куартараро и финишировал четвертым. По его словам, добиться большего было нереально.

«В целом гонка сложилась хорошо, – сказал Алекс. – Мне удавалось беречь шины. Когда я понял, что нет шансов выйти в лидеры, то предпочел сконцентрироваться на резине и что-то подсмотреть у соперников.

Но в итоге четвертое место стало моим максимальным результатом. Подняться выше было невозможно – я говорю так, потому что обогнать Ducati на прямых почти нереально.

До старта сезона я планировал как можно чаще подниматься на подиум, но думаю, перебираться в Европу, занимая пятое место в чемпионате, в целом неплохо.

Давайте посмотрим, как быстро Suzuki подготовит систему для заднего колеса, которая даст нам больше скорости на прямых».

Следующий этап MotoGP пройдет в Португалии 17-18 апреля. По традиции в прямом эфире увидеть квалификации и гонки топовой категории и младших классов Moto2 и Moto3 можно будет с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». Напомним, сейчас телеканал входит в базовые пакеты большинства крупных операторов платного телевидения – и если вы уже пользуетесь услугами, к примеру, Megogo, «Триколора» или «Ростелекома», то сможете посмотреть гонку в Португалии без каких-либо дополнительных затрат.