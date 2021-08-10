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MotoGP / Гран При Австрии Новость

Недавняя авария в Австрии может вернуть Довициозо в MotoGP

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, главный редактор

Пилот команды Aprilia вынужден пропустить ближайшую гонку чемпионата, чтобы залечить полученный в аварии перелом

Недавняя авария в Австрии может вернуть Довициозо в MotoGP

Авария на воскресном мотоциклетном Гран При Штирии закончилась для гонщика команды Aprilia Лоренцо Савадори сломанной лодыжкой. При этом для устранения последствий травмы потребовалась операция – в понедельник итальянский коллектив сообщил, что операция сделана в одной из больниц итальянского города Парма.

В своем пресс-релизе команда сообщает, что Савадори «незамедлительно начнет процесс восстановления, чтобы вернуться в гонки как можно быстрее». Однако Гран При Австрии, который пройдет уже в эти выходные (и который можно будет в прямом эфире увидеть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ») итальянец в любом случае будет вынужден пропустить.

Одним из главных кандидатов на замену Савадори считается Андреа Довициозо – трехкратный вице-чемпион мира, который прошлой осенью не смог договориться о продлении контракта с заводской командой Ducati и не нашел себе места в других коллективах. В этом году итальянец несколько раз принимал участие в тестах мотоциклов Aprilia – хотя результаты этих заездов оказались весьма противоречивыми.

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Авария, в которой пострадал Савадори, произошла на 3-м круге гонки на выходе из поворота Раух. Причиной инцидента стало падение Дани Педросы – при этом мотоцикл испанца оказался на гоночной траектории и Савадори не смог избежать столкновения с ним. Авария привела к пожару – и нынешняя гонка на трассе «Ред Булл Ринг» стала уже третьей подряд, которую пришлось останавливать красными флагами.

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