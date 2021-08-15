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MotoGP / Гран При Австрии Новость

«Не можем позволить себе спать». Лидер Suzuki опять недоволен

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, главный редактор

Вчерашний квалификационный результат Хоана Мира не слишком сильно отличается от предыдущего – но настроение у чемпиона мира не слишком позитивное

«Не можем позволить себе спать». Лидер Suzuki опять недоволен

Мотоциклетный Гран При Штирии в прошлые выходные стал заметным прорывом для команды Suzuki, являющейся действующим чемпионом MotoGP. Ее лидер Хоан Мир показал 5-й результат в квалификации – хотя субботние заезды не являются сильной стороной японской команды и ее пилотам часто приходится стартовать из второй десятки.

В воскресенье же на протяжении всей гонки Мир преследовал лидирующего Хорхе Мартина на Ducati и финишировал вторым в полутора секундах от победителя. Что стало лучшим результатом Мира в сезоне и дало основания рассчитывать на дальнейший прогресс во второй половине сезона.

В эти выходные участники MotoGP в рамках Гран При Австрии соревнуются на той же трассе, что и неделю назад. Во вчерашней квалификации Мир показал 7-й результат – и, таким образом, сегодня будет стоять на старте всего на две позиции ниже, чем в прошлое воскресенье. Однако испанец остался не слишком доволен тем, как складывались дела в субботу.

«Это был трудный день. Все шло хуже, чем мы ожидали, – рассказал Мир журналистам по окончании заездов. – Наверное, проблема была в температуре трассы, которая не слишком нам подходила. Это расстраивает – потому что я надеялся быть среди лидеров. Ведь потенциально я могу ехать весьма быстро.

К сожалению, у соперников, похоже, есть больше возможностей для совершенствования своих мотоциклов. И нам тоже нужны обновления, чтобы сделать свою технику конкурентоспособной. Мы не можем позволить себе спать».

Успех Мира на Гран При Штирии многие связывали с появлением на мотоциклах Suzuki т.н. хоулшота – устройства, которое позволяет снизить дорожный просвет в момент начала разгона и сделать этот разгон более эффективным. Другие команды MotoGP активно осваивали это решение в течение последних двух лет – и Suzuki стала последней маркой, интегрировавшей эту систему в конструкцию своих мотоциклов. Мир согласился, что новинка принесла определенную пользу – но отметил, что речь идет лишь о первой версии системы, которая требует дальнейшего совершенствования.

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