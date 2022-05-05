Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Куартараро завоевал титул в сезоне 2021 года, однако за зиму Yamaha практически не внесла изменений в конструкцию своего мотоцикла М1.

В новом сезоне Фабио трижды финишировал в конце первой десятки, но также стал вторым в Индонезии и Испании и одержал победу в Португалии, что принесло ему лидерство в общем зачете.

Читайте также: Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Испании

Эти результаты разительно контрастируют с выступлениями других гонщиков Yamaha – партнера француза Франко Морбиделли и представителей сателлита RNF Андреа Довициозо и Даррина Биндера. На троих они заработали всего 32 очка, тогда как у Куартараро их уже 89.

Комментируя такую ситуацию, Фабио отметил: «Меня и самого удивляет, что я лидирую в чемпионате. Ведь начало сезона вышло… пусть и не провальным, но я финишировал седьмым, восьмым, девятым. Да, также были вторые места и, конечно, победа.

Я постоянно финишировал в десятке, в том числе и в тех гонках, где нужно было выкладываться по максимуму ради всего нескольких очков. Потому-то эти очки так важны.

Но признаюсь честно, я ехал на абсолютном пределе, просто не имея возможности прибавить. Это правда, у других гонщиков Yamaha большие сложности, но в конечном счете это не моя проблема.

Мне хватает мыслей о том, как самому быть быстрым на нашем мотоцикле. Так что я занят собой».

Сезон MotoGP продолжится 13-15 мая домашним этапом Куартараро в Ле-Мане.