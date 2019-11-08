«Не хочу видеть его 19-м». Босс MotoGP посоветовал Лоренсо задуматься о будущем

После успешных выступлений в составе Yamaha Хорхе Лоренсо перебрался в Ducati, а оттуда в Honda. Для трехкратного чемпиона премьер-класса нынешний сезон проходит по кошмарному сценарию – пока его напарник Марк Маркес выигрывает гонку за гонкой, сам испанец ни разу не смог заехать в десятку сильнейших, да еще и пропустил несколько Гран При из-за травмы, полученной в Ассене.

Сейчас он лишь на 19-й строчке общего зачета, а в последних гонках даже заработанные очки даются Хорхе с большим трудом – обычно он финиширует одним из последних.

Кармело Эспелета – глава промоутерской компании Dorna, которая занимается организацией MotoGP – уверен, что Лоренсо надо поскорее возвращаться на прежний уровень.

«Думаю, он должен принять решение, – сказал Эспелета Motorsport.com. – Между нами хорошие отношения, он мне очень нравится. Но он должен задуматься о том, чем хочет заниматься в жизни.

Если выходит так, что боли в спине [после падений в Барселоне и Ассене] доставляют ему слишком много проблем, это надо признать.

Хорхе должен начать думать о том, в состоянии ли он восстановиться и вновь стать тем Лоренсо, которого мы все знали. Если нет, это скажется и на нем, и на чемпионате.

Я не хочу видеть столь сильного парня на 19-м месте. И исключаю мысль, что он не выжимает из себя все, что в состоянии выжать.

После недавнего инцидента в Ассене стало ясно, что дела не очень здорово. И тогда надо выбирать, что делать дальше. Прекращать или что-то еще.

Я убежден: если тот Лоренсо, что гонялся в 2013-м после операции на ключицу, поговорит с нынешним, то они не поймут друг друга. И мне очень печально видеть Хорхе таким, как сейчас».

Трансляцию гонок MotoGP вы можете смотреть на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Финал сезона-2019 пройдет в Валенсии 15-17 ноября.