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MotoGP / Новость

Назначена дата суда по делу Янноне. Он точно пропустит первые тесты

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Назначена дата суда по делу Янноне. Он точно пропустит первые тесты
Автор:
Соавтор: Маттео Нуньес
20 янв. 2020 г., 11:35

Международная мотоциклетная федерация определила дату слушаний по делу о допинге, обнаруженном в организме гонщика Aprilia.

Обе пробы, взятых у Андреа Янноне по ходу Гран При Малайзии, дали позитивный результат, зафиксировав присутствие запрещенных веществ. Сторона самого спортсмена настаивает, что он не принимал никаких препаратов, но те могли попасть в его организм с пищей.

Для разбирательств FIM созовет судебное заседание – по информации Motorsport.com оно состоится 4 февраля в Швейцарии. Это автоматически исключает присутствие Янноне на первой сессии официальных зимних тестов в Малайзии.   

Команда пока не сделала по этому поводу никаких официальных заявлений. 

Особенность подобного судопроизводства еще и в том, что по регламенту у судей есть 45 дней на вынесение решения, что ставит под вопрос участие Янноне во вторых тестах, Гран При Катара и Таиланда. Есть вероятность, что Aprilia попросит ускорить процедуры, но руководители спорта не обязательно пойдут ей навстречу.

Если решение будет принято не в пользу Андреа, он может быть отстранен от выступлений на четыре года. При этом эксперты называют шансы гонщика вернуть лицензию очень низкими.

На «Сепанге» итальянца почти наверняка заменит тест-пилот Aprilia Брэдли Смит. Ранее ветеран Макс Бьяджи опроверг слухи о своем возможном возвращении в MotoGP на место Янноне. 

Следить за ходом борьбы во всех классах чемпионата мира по мотогонкам вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ», где будут в прямом эфире показаны все квалификации и гонки предстоящего сезона.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Янноне В Магазин
Команды Aprilia Racing Team Gresini
Автор Льюис Дункан

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