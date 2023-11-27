Команда NASCAR станет сателлитом Aprilia в MotoGP
Как стало известно Motorsport.com, американский коллектив Trackhouse Racing близок к тому, чтобы занять место покинувшей премьер-класс RNF
Хотя сегодня и не 1 апреля, но в такую новость действительно верится с трудом. Началось все с того, что в понедельник после финала сезона в Валенсии промоутеры MotoGP объявили, что не допускают команду RNF к участию в чемпионате 2024 года.
Причиной стали «неоднократные нарушения Соглашения об участии, затрагивающие общественный имидж MotoGP» или, проще говоря, серьезные финансовые сложности малайзийского коллектива и его титульного криптоспонсора CryptoDATA. Именно на последнего возложил вину за случившееся владелец RNF Разлан Разали.
Но самое интересное произошло потом. Оказалось, что главным кандидатом на выкуп лицензии являются американцы из Trackhouse.
Эта команда дебютировала в NASCAR в 2021 году и уже одержала в первенстве пять побед.
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Рауль Фернандес, RNF MotoGP Racing
Сейчас Trackhouse проходит обязательные для дебютантов процедуры. Команде предстоит доказать, что она соответствует требованиям промоутеров из Dorna. Выступать ее владельцы планируют, как и RNF прежде, на технике Aprilia – и уже заручилась поддержкой этого производителя.
По информации Motorsport.com, инвесторы команды заинтересованы в выходе с североамериканского на глобальный рынок, и считают MotoGP очень подходящей для этого площадкой. Изначально дебют планировали на 2025 год, но история с RNF ускорила развитие событий.
Официального объявления о предстоящем дебюте можно ожидать уже на этой неделе. При этом гонщиками с высокой вероятностью останутся Мигель Оливейра и Рауль Фернандес, так как их контракты были заключены напрямую с Aprilia, а не с RNF.
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