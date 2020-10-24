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MotoGP / Гран При Теруэля / Отчет о квалификации

Накагами завоевал первый поул для Honda в 2020 году

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Накагами завоевал первый поул для Honda в 2020 году
Автор:
, Редактор

Лучшим из гонщиков на Ducati стал Жоан Зарко. Он стартует только

Японец Такааки Накагами выиграл квалификацию Гран При Теруэля. Он на 63 тысячные секунды опередил ближайшего преследователя, которым стал Франко Морбиделли. Третьим в гонке стартует Алекс Ринс, лидер общего зачета Хоан Мир квалифицировался только 12-м.

Накагами стал первым из гонщиков на Honda, который выиграл квалификацию в этом сезоне. Это девятый поул для японских мотогонщиков, последний раз это удавалось Макото Тамаде на Гран При Валенсии 2004 года.

Заезды проходили на той же трассе, что и Гран При Арагона, которая расположена в Провинции Теруэль, рядом с одноименным городом.

Единственным гонщиком на Ducati, кто попал в финал квалификации, стал Жоан Зарко. На последнем быстром круге в первой части квалификации он показал второе лучшее время, уступив лишь Полу Эспаргаро. В итоге Зарко квалифицировался на пятом месте.

Гран-При Теруэля станет вторым этапом подряд, который пропустит семикратный чемпион премьер-класса Валентино Росси: у итальянца обнаружен коронавирус. Также накануне Гран При стало известно, что действующий чемпион Марк Маркес до конца года так и не вернется в гонки.

Завтра гонка стартует в 14:00 по московскому времени. Посмотреть ее вы сможете на платформе «Моторспорт.ТВ»

Позиция Гонщик Мотоцикл Время
1 Japan Такааки Накагами Honda 1'46.882
2 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'46.945
3 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'47.155
4 Spain Маверик Виньялес Yamaha 1'47.241
5 France Жоан Зарко Ducati 1'47.297
6 France Фабио Куартараро Yamaha 1'47.326
7 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 1'47.377
8 Spain Пол Эспаргаро KTM 1'47.519
9 Spain Икер Лекуона KTM 1'47.621
10 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'47.754
11 Spain Алекс Маркес Honda 1'47.924
12 Spain Хоан Мир Suzuki 1'51.670
Полные результаты

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Теруэля
Сессия Квалификация
Автор Сергей Иванов

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