Накагами завоевал первый поул для Honda в 2020 году

Японец Такааки Накагами выиграл квалификацию Гран При Теруэля. Он на 63 тысячные секунды опередил ближайшего преследователя, которым стал Франко Морбиделли. Третьим в гонке стартует Алекс Ринс, лидер общего зачета Хоан Мир квалифицировался только 12-м.

Накагами стал первым из гонщиков на Honda, который выиграл квалификацию в этом сезоне. Это девятый поул для японских мотогонщиков, последний раз это удавалось Макото Тамаде на Гран При Валенсии 2004 года.

Заезды проходили на той же трассе, что и Гран При Арагона, которая расположена в Провинции Теруэль, рядом с одноименным городом.

Единственным гонщиком на Ducati, кто попал в финал квалификации, стал Жоан Зарко. На последнем быстром круге в первой части квалификации он показал второе лучшее время, уступив лишь Полу Эспаргаро. В итоге Зарко квалифицировался на пятом месте.

Гран-При Теруэля станет вторым этапом подряд, который пропустит семикратный чемпион премьер-класса Валентино Росси: у итальянца обнаружен коронавирус. Также накануне Гран При стало известно, что действующий чемпион Марк Маркес до конца года так и не вернется в гонки.

Завтра гонка стартует в 14:00 по московскому времени. Посмотреть ее вы сможете на платформе «Моторспорт.ТВ».