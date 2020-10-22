Накагами заключил многолетний контракт с Honda
Японский гонщик продолжит выступать за свою нынешнюю команду LCR в будущем сезоне и получил долговременную поддержку Honda
Такааки Накагами дебютировал в премьер-классе в 2019 году. С того времени он стартует за сателлита LCR, но при этом имеет прямой контракт с Honda.
В нынешнем чемпионате, выступая на байке годичной давности, 28-летний гонщик демонстрирует завидную стабильность: он зарабатывает очки в каждом Гран При и всего трижды финишировал в гонках ниже седьмого места.
Хотя подиум пока остается недостижимым для Такааки, в общем зачете он занимает пятое место, уступая лидеру Хоану Миру всего 29 очков.
Такие результаты почти гарантировали Накагами продление контракта с LCR, и в четверг об этом было объявлено официально. При этом главный вопрос остался без ответа – в сообщении нет ни слова о том, получит ли японец в 2021 году свежую версию байка или продолжит использовать прошлогоднюю технику.
Также представители Honda предпочли не раскрывать срок соглашения, обтекаемо назвав его многолетним.
Генеральный менеджер HRC Тецухиро Кувата отметил: «Я очень доволен, что мы продолжим сражение в MotoGP вместе с Такааки. В этом сезоне он выступает очень достойно, заработав очки во всех гонках и занимая пятое место.
Он ощутимо прибавляет, и мы очень ждем от него сильных выступлений в следующих гонках».
Партнером Накагами в LCR в будущем сезоне станет Алекс Маркес, потерявший место в заводской команде. Будущее нынешнего гонщика команды Кэла Кратчлоу остается неопределенным, хотя есть информация о его предварительной договоренности с Aprilia.
Накагами останется единственным представителем Японии в главной категории MotoGP. Ранее общей сложности шестерым гонщикам из этой страны удавалось выигрывать Гран При, еще 12 пилотов поднимались на подиум. Самым успешным пока остается Тадаюки Окада – он одержал четыре победы и стал вице-чемпионом мира в сезоне 1997 года.
В ближайшие субботу и воскресенье вы сможете увидеть в прямом эфире главные события Гран При Теруэля на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Об этой статье
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|Автор
|Льюис Дункан