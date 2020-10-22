Накагами заключил многолетний контракт с Honda

Такааки Накагами дебютировал в премьер-классе в 2019 году. С того времени он стартует за сателлита LCR, но при этом имеет прямой контракт с Honda.

В нынешнем чемпионате, выступая на байке годичной давности, 28-летний гонщик демонстрирует завидную стабильность: он зарабатывает очки в каждом Гран При и всего трижды финишировал в гонках ниже седьмого места.

Хотя подиум пока остается недостижимым для Такааки, в общем зачете он занимает пятое место, уступая лидеру Хоану Миру всего 29 очков.

Такие результаты почти гарантировали Накагами продление контракта с LCR, и в четверг об этом было объявлено официально. При этом главный вопрос остался без ответа – в сообщении нет ни слова о том, получит ли японец в 2021 году свежую версию байка или продолжит использовать прошлогоднюю технику.

Также представители Honda предпочли не раскрывать срок соглашения, обтекаемо назвав его многолетним.

Генеральный менеджер HRC Тецухиро Кувата отметил: «Я очень доволен, что мы продолжим сражение в MotoGP вместе с Такааки. В этом сезоне он выступает очень достойно, заработав очки во всех гонках и занимая пятое место.

Он ощутимо прибавляет, и мы очень ждем от него сильных выступлений в следующих гонках».

Партнером Накагами в LCR в будущем сезоне станет Алекс Маркес, потерявший место в заводской команде. Будущее нынешнего гонщика команды Кэла Кратчлоу остается неопределенным, хотя есть информация о его предварительной договоренности с Aprilia.

Накагами останется единственным представителем Японии в главной категории MotoGP. Ранее общей сложности шестерым гонщикам из этой страны удавалось выигрывать Гран При, еще 12 пилотов поднимались на подиум. Самым успешным пока остается Тадаюки Окада – он одержал четыре победы и стал вице-чемпионом мира в сезоне 1997 года.

В ближайшие субботу и воскресенье вы сможете увидеть в прямом эфире главные события Гран При Теруэля на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».