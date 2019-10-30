Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
09 Часов
:
20 Минут
:
20 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
MotoGP / Новость

Накагами успешно перенес операцию на плече

Поделились
Комментарии
Накагами успешно перенес операцию на плече
Автор:
30 окт. 2019 г., 13:45

Гонщик LCR Honda Такааки Накагами, который пропускает три финальных гонки сезона MotoGP, успешно перенес операцию на правом плече во вторник.

Такааки Накагами решил пропустить последние три этапа сезона в Австралии, Малайзии и Валенсии, последний раз он вышел на старт на домашнем Гран При в Японии. Там он с трудом боролся за места в конце пелотона, признав, что боль в плече, вызванная аварией с Валентино Росси в июньской гонке в Ассене, повлияла на его скорость.

В прошедший вторник в японском городе Тиба Накагами перенес операцию. Доктор Хироюки Сугая, который проводил операцию, рассказал: «У Накагами было серьезное повреждение хряща в плече, поэтому я удалил поврежденный хрящ, чтобы мобилизовать [плечо]. Окончательный результат выглядит очень хорошо, поэтому я думаю, что он будет в порядке к следующему сезону MotoGP».

В оставшихся гонках в LCR Honda японца заменяет Жоан Зарко. В этом сезоне лучшим результатом Накагами стало пятое место на этапе в Италии. В следующем сезоне Такааки продолжит выступать на рулем годовалого байка Honda.

Сезон MotoGP продолжится 1-3 ноября этапом в Малайзии. Квалификации и гонки всех классов в прямом эфире покажет канал Моторспорт.ТВ. Кстати, если вам хочется чаще читать новости из мира мотогонок, то найти их можно на сайте Motogp-news.ru.

Читайте также:

Следующая новость
Прорыв Aprilia и засуха Росси: интересная статистика мотоциклетного Гран При Австралии

Предыдущая новость

Прорыв Aprilia и засуха Росси: интересная статистика мотоциклетного Гран При Австралии

Следующая новость

Куартараро обновил рекорд круга на первой тренировке в Малайзии

Куартараро обновил рекорд круга на первой тренировке в Малайзии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Такааки Накагами
Команды Team LCR
Автор Джейми Кляйн

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

2
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

3
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

4
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

5
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

Самое важное:

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро
MGP

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
MGP

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
MGP

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
MGP

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.