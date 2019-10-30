Накагами успешно перенес операцию на плече
Гонщик LCR Honda Такааки Накагами, который пропускает три финальных гонки сезона MotoGP, успешно перенес операцию на правом плече во вторник.
Такааки Накагами решил пропустить последние три этапа сезона в Австралии, Малайзии и Валенсии, последний раз он вышел на старт на домашнем Гран При в Японии. Там он с трудом боролся за места в конце пелотона, признав, что боль в плече, вызванная аварией с Валентино Росси в июньской гонке в Ассене, повлияла на его скорость.
В прошедший вторник в японском городе Тиба Накагами перенес операцию. Доктор Хироюки Сугая, который проводил операцию, рассказал: «У Накагами было серьезное повреждение хряща в плече, поэтому я удалил поврежденный хрящ, чтобы мобилизовать [плечо]. Окончательный результат выглядит очень хорошо, поэтому я думаю, что он будет в порядке к следующему сезону MotoGP».
В оставшихся гонках в LCR Honda японца заменяет Жоан Зарко. В этом сезоне лучшим результатом Накагами стало пятое место на этапе в Италии. В следующем сезоне Такааки продолжит выступать на рулем годовалого байка Honda.
Сезон MotoGP продолжится 1-3 ноября этапом в Малайзии. Квалификации и гонки всех классов в прямом эфире покажет канал Моторспорт.ТВ. Кстати, если вам хочется чаще читать новости из мира мотогонок, то найти их можно на сайте Motogp-news.ru.
Читайте также:
Предыдущая новость
Прорыв Aprilia и засуха Росси: интересная статистика мотоциклетного Гран При Австралии
Следующая новость
Куартараро обновил рекорд круга на первой тренировке в Малайзии
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Такааки Накагами
|Команды
|Team LCR
|Автор
|Джейми Кляйн
Накагами успешно перенес операцию на плече
MotoGP Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта