Накагами успешно перенес операцию на плече

Такааки Накагами решил пропустить последние три этапа сезона в Австралии, Малайзии и Валенсии, последний раз он вышел на старт на домашнем Гран При в Японии. Там он с трудом боролся за места в конце пелотона, признав, что боль в плече, вызванная аварией с Валентино Росси в июньской гонке в Ассене, повлияла на его скорость.

В прошедший вторник в японском городе Тиба Накагами перенес операцию. Доктор Хироюки Сугая, который проводил операцию, рассказал: «У Накагами было серьезное повреждение хряща в плече, поэтому я удалил поврежденный хрящ, чтобы мобилизовать [плечо]. Окончательный результат выглядит очень хорошо, поэтому я думаю, что он будет в порядке к следующему сезону MotoGP».

В оставшихся гонках в LCR Honda японца заменяет Жоан Зарко. В этом сезоне лучшим результатом Накагами стало пятое место на этапе в Италии. В следующем сезоне Такааки продолжит выступать на рулем годовалого байка Honda.