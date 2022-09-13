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Накагами продолжит выступать в MotoGP за LCR Honda в 2023-м

Несмотря на не самые высокие результаты, японский гонщик получил возможность продолжить карьеру в премьер-классе

Джейми Кляйн
Автор:
Накагами продолжит выступать в MotoGP за LCR Honda в 2023-м
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Будущее Такааки Накагами уже несколько месяцев вызывало серьезные вопросы – на фоне проблем с мотоциклом Honda RC213V гонщик ни разу не финишировал в нынешнем сезоне выше седьмой позиции, в общем зачете он идет лишь 16-м.

Спонсор Idemitsu традиционно поддерживает в команде LCR представителя Японии – слухи прочили, что 30-летний Накагами может уступить место Аи Огуре, который сейчас сражается за титул в Moto2.  

Однако во вторник Honda объявила, что Такааки еще на год останется в команде, где станет напарником Алекса Ринса – тот займет место Алекса Маркеса.  

Глава команды Лучио Чеккинелло отметил: «Мы рады объявить, что Така останется с нами. С 2020 года он зарекомендовал себя очень быстрым гонщиком, которому по силам бороться за место на подиуме. А в этом сезоне он стабильно финиширует впереди остальных представителей Honda.  

Я верю в его потенциал, а шестилетний опыт езды на Honda RCV213 точно поможет LCR делать мотоцикл быстрее и сокращать отставание от соперников».

Ожидается, что 21-летний Огура останется в Moto2 еще на сезон. 

Единственным новичком MotoGP в 2023 году, похоже, станет нынешний лидер Moto2 Аугусто Фернандес. 

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Такааки Накагами, Team LCR Honda

Такааки Накагами, Team LCR Honda

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

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