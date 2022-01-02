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MotoGP Новости

Накагами по итогам сезона MotoGP поставил себе кол

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Японский гонщик провел 2021 год гораздо хуже, чем ожидал

Накагами по итогам сезона MotoGP поставил себе кол

В минувшем сезоне Такааки Накагами надеялся повторить успех 2020-го, когда японскому спортсмену удалось завоевать первый поул, закрепиться в качестве стабильного финишера в топ-6 и стать десятым в личном зачете. Однако 2021-й оказался для японца не самым лучшим: Такааки только шесть раз попал в топ-10 и по итогам года откатился на 15-ю строчку (пусть и обогнав напарника Алекса Маркеса).

В интервью японской редакции Motorsport.com Накагами дал честную оценку своему сезону. «Думаю, я провел год на 2 из 10, – отметил гонщик. – Из-за удачного прошлого сезона мы с командой думали, что сможем как минимум повторить свой успех – но вместо этого мы отодвинулись назад. Несмотря на то, что у нас было много тяжелых гонок, все равно были моменты, когда я должен был добиться гораздо более хорошего результата. Именно поэтому я ставлю себе такую низкую оценку.

Как и у других гонщиков Honda, у нас не было достаточного уровня “держака” в задней части, что повлияло на эффективность торможения и управляемость мотоцикла. Мы не могли решить эту проблему по ходу всего сезона, и мне приходилось много времени бороться с байком.

Были некоторые трассы, где эта ситуация становилась немного лучше, и у нас получалось проводить хорошие гонки – например, в Хересе и Австрии. Но в остальном все было не так, как я хотел».

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