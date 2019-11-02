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MotoGP / Гран При Малайзии / Новость

«Надо атаковать!» Зарко о прогрессе в квалификации

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«Надо атаковать!» Зарко о прогрессе в квалификации
Автор:
, Главный редактор
2 нояб. 2019 г., 18:33

Пилот, для которого гонки в составе заводской команды оборачивались сплошными разочарованиями, на байке команды-сателлита рассчитывает побороться за места в середине первой десятки.

Жоан Зарко, который в последних трех гонках чемпионата мира подменяет за рулем мотоцикла команды LCR Honda перенесшего операцию на плече Такааки Накагами, показал 9-й результат в квалификации Гран При Малайзии. И хотя это не лучший результат француза по ходу сезона (на старте гонки в Чехии пилот стоял 3-м), в целом на мотоцикле Honda Зарко выступает гораздо успешнее и увереннее, чем в первой половине сезона в составе заводской команды КТМ.

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«Здесь, в Малайзии, очень жарко – и надо беречь энергию при любой возможности, – рассказал пилот после окончания квалификации журналистам французского телеканала Canal+. – Поэтому было важно пройти во второй сегмент квалификации по результатам тренировок. Сегодня не все было просто, так как с утра слегка капало – но я сказал себе, что надо искать предел возможностей мотоцикла, надо атаковать. И у меня почти все получилось: если не допускать ошибок, на этом байке можно ехать очень-очень быстро».

В квалификации Зарко провел далеко не лучшую первую попытку, а по ходу второй допустил небольшую ошибку в последнем повороте – однако это не помешало пилоту LCR Honda показать достойное время и попасть в первую десятку.

«Во второй попытке на трассе было тесновато, – рассказал Зарко о последних минутах сессии. – Но, во-первых, это было предсказуемо. А во-вторых, передо мной ехали, меняясь местами, Росси и Баньяя – и они были для меня хорошими ориентирами. Думаю, я показал хорошее время в том числе благодаря своеобразной погоне за ними. Правда, в последнем повороте можно было быть менее агрессивным – тогда я попал бы на апекс и проехал бы еще лучше.

У меня уже получается хорошо чувствовать переднюю шину, а вот заднее колесо надо контролировать тщательнее и увереннее – пока задняя шина то работает как надо, то скользит. В целом не могу сказать, что мой темп так уж хорош – но при удачных раскладах я могу оказаться где-то в середине первой десятки. Главное – не отпустить далеко пилотов на Yamaha и Suzuki. Если потерять контакт с ними – восстановить этот контакт будет чрезвычайно сложно».

Сможет ли Жоан Зарко выполнить поставленные цели – покажет прямая трансляция гонки на Гран При Малайзии на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Она начнется в 9:30 – а начиная с 6:40 можно будет следить за развитием событий в гонках младших классов Moto2 и Moto3.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Малайзии
Сессия Квалификация II
Автор Кирилл Качнов

MotoGP Следующая сессия

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Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

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