Двукратный чемпион MotoGP призвал вернуть гравийные ловушки

Стремясь повысить безопасность гонок, на большинстве трасс за последние десять лет заменили немало газонов и гравийных ловушек на асфальтовые зоны вылета. А чтобы у пилотов не было искушения в поисках скорости выезжать за пределы трассы, в этом году на окрашенных в зеленый зонах за поребриками установили специальные датчики. На такие участки можно заезжать не более четырех раз за гонку – иначе пилота ждет штраф.

Двукратный чемпион мира Кейси Стоунер считает, что проблема безопасности связана в том числе и с гоночным регламентом.

«Я думаю, что больше поддержки должно исходить от гоночной дирекции, – рассказал Стоунер. – Мне кажется, что нужно больше ясности от судей или неоспоримых решений относительно того, что можно и нельзя делать. Потому что раньше с этим не было проблем. А сейчас, со всей этой свободой действий, лимитов трассы попросту не существует.

У людей больше нет страха, потому что у трассы нет пределов. Сейчас это выглядит примерно так: “Хей, я сейчас пойду в атаку – и пусть выкачусь за пределы трассы. Не беда, ведь асфальта полно”. Думаю, всем надо научиться чуть больше уважать друг друга.

Не думаю, что в этом виноваты только молодые гонщики. Я видел и более зрелых и опытных пилотов, которые вытворяют подобное. Возможно, все из-за того что штрафы и наказания недостаточно суровы и слишком неоднозначны. Если бы их стало больше, все стали бы немного более сдержанными.

Но лично я считаю, что появление дополнительных зон вылета – это худшее, что случалось с мотогонками».