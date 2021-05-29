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MotoGP / Гран При Италии Новость

На спецшлеме Росси для Муджелло – корова и слова из песни

Автор:
, Главный редактор

Будет ли настроение Вале по ходу уик-энда таким же ярким и солнечным, как картинка на его новом головном уборе?

На спецшлеме Росси для Муджелло – корова и слова из песни

По ходу мотоциклетного Гран При Италии утром в субботу поклонники MotoGP традиционно ждут не только начала третьей тренировки – но и представления нового дизайна шлема Валентино Росси. Многократный чемпион мира почти ежегодно привозит на итальянские трассы шлемы специальной расцветки. Которая является менее формальной и более креативной, чем та, что гонщик использует на всех остальных этапах. 

На этот раз самым заметным элементом расцветки стала морда коровы, рядом с которой появилась надпись «Му-у-уджелло». Однако дело тут не только в созвучии. Ведь именно в Тоскане, где расположена знаменитая гоночная трасса, находится долина Кьяна, где была выведена знаменитая кианская порода коров. Их мясо используется в том числе при приготовлении одного из наиболее знаменитых местных блюд, флорентийского бифштекса.

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT
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Фотограф: Валентино Росси

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT
2/10

Фотограф: Валентино Росси

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT
3/10

Фотограф: Валентино Росси

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT
4/10

Фотограф: Валентино Росси

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT
5/10

Фотограф: Валентино Росси

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT
6/10

Фотограф: Валентино Росси

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT
7/10

Фотограф: Валентино Росси

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT
8/10

Фотограф: Валентино Росси

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT
9/10

Фотограф: Валентино Росси

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT

Шлем Валентино Росси, Petronas Yamaha SRT
10/10

Фотограф: Валентино Росси

Впрочем, и на этом «содержание» шлема не заканчивается. В нижней его части можно увидеть лицо Стефано Белисари (более известного как Элио), фронтмена известной в Италии музыкальной группы Elio e le Storie Tese, работавшей в жанре комеди-рока – а также строчки одной из песен группы с упоминанием коровы.

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Как выглядит новый шлем вживую, можно оценить благодаря прямым трансляциям Гран При Италии на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Трансляция квалификации топового класса начнется сегодня в 14:20, трансляция гонки MotoGP – в воскресенье в 14:25.

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Yamaha, Suzuki и КТМ прокачали байки к гонке в Муджелло

Предыдущая новость

Yamaha, Suzuki и КТМ прокачали байки к гонке в Муджелло
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Италии
Пилоты Валентино Росси
Автор Кирилл Качнов

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