Мы выяснили причину, по которой в Ducati не взяли Зарко

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Италии
Билеты
28 мая
-
31 мая
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Германии
Билеты
18 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
20 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
237 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
244 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Мы выяснили причину, по которой в Ducati не взяли Зарко

Поделились
Комментарии
Мы выяснили причину, по которой в Ducati не взяли Зарко
Автор:
Соавтор: Иван Матушкин
27 мар. 2020 г., 10:20

Оказывается, все дело в отступных для Петруччи. Итальянская команда MotoGP не стала разрывать контракт с действующим пилотом, сочтя, что его замена того не стоит

Руководство Ducati всерьез рассматривало возможность найма Жоана Зарко боевым пилотом на 2020 год. Команда подписала с ним контракт в конце прошлого года, но в итоге отправила выступать в клиентскую команду Avintia, предоставив заводской байк. 

Причиной отказа от перевода Зарко в заводскую команду оказались отступные в контракте Данило Петруччи. Именно его Ducati хотела заменить на Зарко. Как удалось выяснить Motorsport.com, в итальянской команде сочли разрыв контракта с Петруччи слишком дорогим.

Зарко остается одним из главных кандидатов на место в Ducati на 2021 год. В конце сезона-2020 контракт истекут у обоих пилотов команды: Петруччи и Андреа Довициозо. Маверик Виньялес и Фабио Куартараро, которых хотела подписать Ducati, уже заключили контракты с Yamaha, а Алекс Ринс, как ожидается, останется в Suzuki. Поэтому Зарко будет проще получить место в заводском коллективе. 

Сам Зарко рассказал в интервью Canal+, что пока не ведет переговоров о контракте на 2021 год.

Читайте также:

Следующая новость
Организаторы MotoGP объявили о переносе Гран При Испании

Предыдущая новость

Организаторы MotoGP объявили о переносе Гран При Испании
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Данило Петруччи , Жоан Зарко
Команды Ducati Team В Магазин , Avintia Racing
Автор Льюис Дункан

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

14 мая - 17 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Формула 1 им не по зубам. 5 историй провала крупных автоконцернов

2
Формула 1

Как победить Хэмилтона? У Дэймона Хилла есть способ

3
Формула 1

Технический анализ: почему у трех топ-команд Ф1 так отличается передняя подвеска

4
Формула 1

Экклстоун: Вольф подружился со Строллом, чтобы перейти в Aston Martin

57мин
5
Формула 1

Источник: Ferrari скопировала систему двойного руления у Mercedes еще в прошлом году

Последние видео

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020 01:27
MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91 02:44
MotoGP

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91

Как будут выглядеть мотоциклы KTM и Tech3 в 2020 году 01:13
MotoGP

Как будут выглядеть мотоциклы KTM и Tech3 в 2020 году

Самое важное:

Мы выяснили причину, по которой в Ducati не взяли Зарко
MGP

Мы выяснили причину, по которой в Ducati не взяли Зарко

Организаторы MotoGP объявили о переносе Гран При Испании
MGP

Организаторы MotoGP объявили о переносе Гран При Испании

Росси отказался участвовать в виртуальном Гран При
MGP

Росси отказался участвовать в виртуальном Гран При

Росси и Маркес сразятся в виртуальной мотогонке 29 марта
MGP

Росси и Маркес сразятся в виртуальной мотогонке 29 марта

MotoGP проведет дополнительные тесты перед стартом сезона
MGP

MotoGP проведет дополнительные тесты перед стартом сезона

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
14 мая - 17 мая
Билеты
28 мая - 31 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
18 июн. - 21 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
9 июл. - 12 июл.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.