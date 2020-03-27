Мы выяснили причину, по которой в Ducati не взяли Зарко
Оказывается, все дело в отступных для Петруччи. Итальянская команда MotoGP не стала разрывать контракт с действующим пилотом, сочтя, что его замена того не стоит
Руководство Ducati всерьез рассматривало возможность найма Жоана Зарко боевым пилотом на 2020 год. Команда подписала с ним контракт в конце прошлого года, но в итоге отправила выступать в клиентскую команду Avintia, предоставив заводской байк.
Причиной отказа от перевода Зарко в заводскую команду оказались отступные в контракте Данило Петруччи. Именно его Ducati хотела заменить на Зарко. Как удалось выяснить Motorsport.com, в итальянской команде сочли разрыв контракта с Петруччи слишком дорогим.
Зарко остается одним из главных кандидатов на место в Ducati на 2021 год. В конце сезона-2020 контракт истекут у обоих пилотов команды: Петруччи и Андреа Довициозо. Маверик Виньялес и Фабио Куартараро, которых хотела подписать Ducati, уже заключили контракты с Yamaha, а Алекс Ринс, как ожидается, останется в Suzuki. Поэтому Зарко будет проще получить место в заводском коллективе.
Сам Зарко рассказал в интервью Canal+, что пока не ведет переговоров о контракте на 2021 год.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Данило Петруччи , Жоан Зарко
|Команды
|Ducati Team В Магазин , Avintia Racing
|Автор
|Льюис Дункан
Мы выяснили причину, по которой в Ducati не взяли Зарко
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