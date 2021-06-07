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MotoGP / Гран При Каталонии Новости

Можно ли выступать в MotoGP топлес? Мнения разделились

Автор:
Соавтор:
Херман Гарсия Казанова

Поступок Фабио Куартараро, который в Барселоне заканчивал дистанцию в расстегнутом комбинезоне, вызвал неоднозначную реакцию его коллег по пелотону

Можно ли выступать в MotoGP топлес? Мнения разделились

За пять кругов до финиша Гран При Каталонии гонщик Yamaha расстегнул комбинезон. вытащил переднюю защиту – и выкинул ее в третьем повороте. Фабио заканчивал гонку в несколько неформальном виде, оставив «молнию» расстегнутой. 

За это судьи MotoGP добавили к его результату пять секунд, что отбросило француза на шестую строчку в протоколе.  

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Мнения по поводу поступка Куартараро оказались самыми разными. Двукратный чемпион мира Кейси Стоунер написал в социальных сетях, что лидеру сезона следовало показать черный флаг и снять его с дистанции. 

В регламенте FIM сказано, что «экипировка должна быть надета и корректно застегнута в любой момент нахождения на трассе».

Действующий обладатель титула Хоан Мир не нашел ничего опасного в езде с расстегнутым комбинезоном – а вот то, как Фабио избавился от защиты, испанцу совсем не понравилось. 

«Я считаю очень опасным то, как он бросил ее, – объяснил гонщик Suzuki. – Это кусок пластика, и он представляет серьезную угрозу. За ним на скорости 200 км/ч ехали другие мотоциклы.  

За это однозначно надо наказывать. Мне кажется, он подверг гонщиков большой опасности. Нам стоит сделать выводы из этой ситуации. Я бы не хотел, чтобы в следующей гонке кто-то запустил своей защитой мне в лицо. Тут наказание должно стать примером».

Жоан Зарко, который финишировал вторым, обратил внимание на другую сторону вопроса: «Думаю, для нас его действия не представляли опасности. А вот для него самого – очень даже. 

Мы не можем гоняться в расстегнутых комбинезонах. Даже если он убрал защиту, стоило после этого вновь застегнуть его. Если бы он упал в расстегнутом комбинезоне, это было бы очень опасно. Потому стоило показать ему черный флаг – в его же интересах».

Марк Маркес из Honda, который не завершил дистанцию из-за падения, был не столь категоричен. 

«Мы обсудили эту ситуацию с командой, – отметил он. – Думаю, Комиссии по безопасности обязательно надо заняться этим случаем, но думаю, дисквалификация не стала бы справедливой. 

Да, это опасно – можно сравнить с тем, как от твоего мотоцикла начинает отваливаться какая-то деталь. В этом случае ты должен остановиться и понять, безопасно ли ехать дальше. И если нет – то сойти. 

Полагаю, именно так и стоило поступить. Либо ты сбрасываешь скорость, теряешь три или четыре секунды, приводишь экипировку в порядок – либо останавливаешься». 

При этом партнер Маркеса по Honda Пол Эспаргаро признался, что на месте Куартараро поступил бы именно так, как француз.

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Сезон MotoGP продолжится 19-20 июня на немецкой трассе «Заксенринг». Увидеть квалификации и гонки всех классов можно будет в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ»

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон

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Лидера MotoGP оштрафовали за езду с голой грудью

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Каталонии
Пилоты Марк Маркес , Жоан Зарко , Фабио Куартараро , Хоан Мир
Автор Льюис Дункан

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