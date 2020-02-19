Мотоциклетные «Ред Буллы». Команды KTM в MotoGP показали раскраску для сезона-2020

Австрийский производитель KTM опубликовал фотографии мотоцикла RC16 для нового сезона MotoGP. В 2020 году эти байки будут использовать две команды. Заводская KTM сохранила расцвету в цветах «Ред Булла», являющегося титульным спонсором.

Клиентская Tech3 обновила ливрею: теперь в оформлении появился серебристый цвет. Эта команда будет продвигать суббренд Red Bull Cola.

Для заводского коллектива KTM сезон-2020 станет четвертым в MotoGP. Напарником Пола Эспаргаро станет перешедший из Moto2 Брэд Биндер. Выступавший за KTM в прошлом году Жоан Зарко наступающий сезон проведет за рулем Ducati. В составе Tech3 выступят Мигель Оливейра и Икер Лекуона.