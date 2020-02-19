Мотоциклетные «Ред Буллы». Команды KTM в MotoGP показали раскраску для сезона-2020
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Заводской коллектив KTM и его клиенты из Tech 3 продемонстрировали ливреи для байков RC16. На этих мотоциклах команды будут выступать в чемпионате мира MotoGP в 2020 году
Австрийский производитель KTM опубликовал фотографии мотоцикла RC16 для нового сезона MotoGP. В 2020 году эти байки будут использовать две команды. Заводская KTM сохранила расцвету в цветах «Ред Булла», являющегося титульным спонсором.
Клиентская Tech3 обновила ливрею: теперь в оформлении появился серебристый цвет. Эта команда будет продвигать суббренд Red Bull Cola.
Для заводского коллектива KTM сезон-2020 станет четвертым в MotoGP. Напарником Пола Эспаргаро станет перешедший из Moto2 Брэд Биндер. Выступавший за KTM в прошлом году Жоан Зарко наступающий сезон проведет за рулем Ducati. В составе Tech3 выступят Мигель Оливейра и Икер Лекуона.
Слайдер
Список
2020 Red Bull KTM RC16 Tech 3
1/5
Фотограф: KTM Images
2020 Red Bull KTM RC16 Tech 3
2/5
Фотограф: KTM Images
2020 Red Bull KTM RC16 Tech 3
3/5
Фотограф: KTM Images
2020 Red Bull KTM RC16
4/5
Фотограф: KTM Images
2020 Red Bull KTM RC16
5/5
Фотограф: KTM Images
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Ливрея KTM
|Сессия
|Презентация
|Команды
|Tech 3 , Red Bull KTM Factory Racing
|Автор
|Льюис Дункан
Мотоциклетные «Ред Буллы». Команды KTM в MotoGP показали раскраску для сезона-2020
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