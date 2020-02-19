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MotoGP / Ливрея KTM / Новость

Мотоциклетные «Ред Буллы». Команды KTM в MotoGP показали раскраску для сезона-2020

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Мотоциклетные «Ред Буллы». Команды KTM в MotoGP показали раскраску для сезона-2020
Автор:
19 февр. 2020 г., 08:40

Заводской коллектив KTM и его клиенты из Tech 3 продемонстрировали ливреи для байков RC16. На этих мотоциклах команды будут выступать в чемпионате мира MotoGP в 2020 году

Австрийский производитель KTM опубликовал фотографии мотоцикла RC16 для нового сезона MotoGP. В 2020 году эти байки будут использовать две команды. Заводская KTM сохранила расцвету в цветах «Ред Булла», являющегося титульным спонсором.

Клиентская Tech3 обновила ливрею: теперь в оформлении появился серебристый цвет. Эта команда будет продвигать суббренд Red Bull Cola.

Для заводского коллектива KTM сезон-2020 станет четвертым в MotoGP. Напарником Пола Эспаргаро станет перешедший из Moto2 Брэд Биндер. Выступавший за KTM в прошлом году Жоан Зарко наступающий сезон проведет за рулем Ducati. В составе Tech3 выступят Мигель Оливейра и Икер Лекуона.

Слайдер
Список

2020 Red Bull KTM RC16 Tech 3

2020 Red Bull KTM RC16 Tech 3
1/5

Фотограф: KTM Images

2020 Red Bull KTM RC16 Tech 3

2020 Red Bull KTM RC16 Tech 3
2/5

Фотограф: KTM Images

2020 Red Bull KTM RC16 Tech 3

2020 Red Bull KTM RC16 Tech 3
3/5

Фотограф: KTM Images

2020 Red Bull KTM RC16

2020 Red Bull KTM RC16
4/5

Фотограф: KTM Images

2020 Red Bull KTM RC16

2020 Red Bull KTM RC16
5/5

Фотограф: KTM Images

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Ливрея KTM
Сессия Презентация
Команды Tech 3 , Red Bull KTM Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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