«Моторспорт.ТВ» в эти выходные: «24 часа Норбургринга» – и еще 14 гонок на 6 трассах
Очередной этап MotoGP, битва суперкаров в Зандворте, гонка японской Суперформулы – лишь некоторые из событий этого уик-энда
Насыщенная гоночная осень продолжается – и в эти выходные зрителям видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» снова не придется страдать от дефицита прямых трансляций. Главным событием уик-энда, безусловно, является мотоциклетный Гран При Каталонии в Барселоне – но и тем, кто предпочитает четырехколесную гоночную технику, будет за чем следить.
Особняком стоит суточная гонка на «Нюрбургринге». Огромное количество участников (больше 150!), коварная трасса, переменчивая погода – все это обещает сделать соревнования крайне увлекательными. За победу опять будут сражаться Audi, Mercedes и Porsche – большинство известных имен в ключевых экипажах знакомы по выступлениям в DTM (в частности, поедут Нико Мюллер и Рене Раст, а Робин Фрейнс в пятницу снялся с соревнований из-за простуды).
Карантин не помешал оказаться в списке участников суточной гонки двум россиянам – Иван Берецу и Евгению Соколовскому. Впрочем, оба едут не в самых быстрых категориях, поэтому им вряд ли достанется заметная доля эфирного времени. И любителям болеть за своих по-прежнему стоит обратить внимание на турнир с длинными названием GT World Challenge Europe Sprint Cup. Одним из его лидеров является экипаж из Раффаэля Марчелло и Тимура Богуславского из Казани, выступающих на Mercedes. Сейчас он занимает 3-е место в общем зачете, проигрывая принципиальный спор сразу двум экипажам на Audi.
Список трансляций на выходные:
RU – русский комментарий, $ – трансляция доступна по платной подписке
Пятница (25 сентября)
18:45 – GT WC Europe Sprint Cup в Зандворте – квалификация
18:45 – «24 часа Нюрбургринга» – квалификация
Суббота (26 сентября)
09:45 – GT WC Europe Sprint Cup в Зандворте – первая гонка (RU)
10:30 – «12 часов Эшторила» (мотогонки) – гонка
13:30 – Moto3 в Барселоне – квалификация (RU, $)
14:20 – MotoGP в Барселоне – квалификация (RU, $)
14:30 – GT WC Europe Sprint Cup в Зандворте – вторая (RU)
15:30 – «24 Часа Нюрбургринга» – гонка
16:05 – Moto2 в Барселоне – квалификация (RU, $)
16:50 – Ferrari Challenge Europe в Мизано – первая гонка Кубка Shell
18:10 – Ferrari Challenge Europe в Мизано – первая гонка Трофея Pirelli
18:10 – TCR Europe в Монце – первая гонка
18:45 – GT4 Europe в Зандворте – первая гонка
Воскресенье (27 сентября)
08:00 – Суперформула в Окаяме – гонка
12:38 – GT4 Europe в Зандворте – первая гонка
12:45 – Moto3 в Барселоне – гонка (RU, $)
13:45 – TCR Europe в Монце – вторая гонка
14:05 – Moto2 в Барселоне – гонка (RU, $)
14:50 – Ferrari Challenge Europe в Мизано – вторая гонка Кубка Shell
15:25 – MotoGP в Барселоне – гонка (RU, $)
Прямые ссылки на бесплатные трансляции наиболее важных событий можно будет найти в дни гонок на главной странице Motorsport.com.
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