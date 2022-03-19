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MotoGP / Гран При Индонезии Отчет о квалификации

Куартараро на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Индонезии

Французский пилот готов взять у соперников реванш после невзрачного выступления на первом этапе сезона

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Куартараро на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Индонезии
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Фабио Куартараро выиграл квалификацию первого в истории мотоциклетного Гран При Индонезии – второго этапа чемпионата MotoGP, который проходит в эти выходные на трассе в Мандалике.

Напомним, две недели назад действующий чемпион мира не слишком удачно выступил на первом этапе: гонку в Катаре француз начал с 11-й позиции, а к финишу смог добраться лишь до 9-го места. На этот же раз лидер заводской команды Yamaha выглядел весьма уверенно – и на две-три десятых секунды опередил двух выступающих на Ducati гонщиков команды Pramac, Хорхе Мартина и Жоана Зарко.

Гонщики на итальянских мотоциклах составили устойчивое большинство на двух первых рядах стартового поля – они займут 4 позиции из 6-ти. При этом пилоты заводского коллектива пропустили вперед сразу нескольких представителей команд-сателлитов. Лучшим из двух заводских гонщиков стал Франческо Баньяя: по ходу квалификации он некоторое время казался главным соперником Куартараро, но в итоге остался только 6-м.

Примечательно, что Баньяе пришлось начинать борьбу в первом сегменте. Утром на трассе прошел дождь, из-за чего пилоты были распределены по сегментам по итогам двух пятничных тренировок – и вице-чемпиона мира в числе десяти лучших не оказалось. Впрочем, в первом сегменте итальянец более чем уверенно показал лучшее время, опередив ближайшего преследователя больше чем на четыре десятых секунды.

А вот оказавшимся в аналогичной ситуации пилотам Honda повести борьбу за места в первой дюжине стартующих не удалось: в итоге Марк Маркес и его напарник Пол Эспаргаро (напомним, финишировавший третьим на открывшей сезон гонке в Катаре) на стартовой решетке Гран При займут 15-ю и 16-ю позиции. Причем многократный чемпион мира за время заезда дважды упал, и закончил борьу после аварии в последнем повороте. Такую же ошибку допустил Хоан Мир: экс-чемпион мира, выступающий за команду Suzuki, в результате начнет гонку с 18-го места.

Без падений не обошелся и второй сегмент – на асфальте оказались лидер Aprilia Алеш Эспаргаро и Франко Морбиделли, напарник Куартараро по заводской Yamaha. 

 

Во втором сегменте большинство гонщиков – включая всех пилотов, которые завтра займут места в первом ряду – использовали комбинацию из мягкой шины сзади и покрышки средней жесткости спереди. Одним из исключений был Энеа Бастьянини, выигравший первую гонку сезона – однако сделанная итальянцем ставка не сработала: пилот команды Gresini показал только 5-е время – в то время как две недели назад закончил квалификацию в Катаре со 2-м результатом.

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Результаты второго сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 France Фабио Куартараро Yamaha    
2 Spain Хорхе Мартин Ducati 0.213 0.213
3 France Жоан Зарко Ducati 0.311 0.098
4 South Africa Брэд Биндер KTM 0.366 0.055
5 Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.437 0.071
6 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.440 0.003
7 Portugal Мигель Оливейра KTM 0.499 0.059
8 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.515 0.016
9 Australia Джек Миллер Ducati 0.647 0.132
10 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.656 0.009
11 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 0.762 0.106
12 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1.269 0.507
Полные результаты

Результаты первого сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Italy Франческо Баньяя Ducati    
2 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 0.412 0.412
3 Italy Лука Марини Ducati 0.447 0.035
4 Italy Марко Беццекки Ducati 0.476 0.029
5 Spain Марк Маркес Honda 0.611 0.135
6 Spain Пол Эспаргаро Honda 0.612 0.001
7 Italy Андреа Довициозо Yamaha 0.651 0.039
8 Spain Хоан Мир Suzuki 0.656 0.005
9 Spain Алекс Маркес Honda 0.768 0.112
10 Spain Маверик Виньялес Aprilia 0.787 0.019
11 Spain Рауль Фернандес KTM 0.903 0.116
12 Australia Реми Гарднер KTM 0.921 0.018
13 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 1.080 0.159
14 Japan Такааки Накагами Honda 1.111 0.031
Полные результаты

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