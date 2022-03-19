Куартараро на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Индонезии

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Фабио Куартараро выиграл квалификацию первого в истории мотоциклетного Гран При Индонезии – второго этапа чемпионата MotoGP, который проходит в эти выходные на трассе в Мандалике.

Напомним, две недели назад действующий чемпион мира не слишком удачно выступил на первом этапе: гонку в Катаре француз начал с 11-й позиции, а к финишу смог добраться лишь до 9-го места. На этот же раз лидер заводской команды Yamaha выглядел весьма уверенно – и на две-три десятых секунды опередил двух выступающих на Ducati гонщиков команды Pramac, Хорхе Мартина и Жоана Зарко.

Гонщики на итальянских мотоциклах составили устойчивое большинство на двух первых рядах стартового поля – они займут 4 позиции из 6-ти. При этом пилоты заводского коллектива пропустили вперед сразу нескольких представителей команд-сателлитов. Лучшим из двух заводских гонщиков стал Франческо Баньяя: по ходу квалификации он некоторое время казался главным соперником Куартараро, но в итоге остался только 6-м.

Примечательно, что Баньяе пришлось начинать борьбу в первом сегменте. Утром на трассе прошел дождь, из-за чего пилоты были распределены по сегментам по итогам двух пятничных тренировок – и вице-чемпиона мира в числе десяти лучших не оказалось. Впрочем, в первом сегменте итальянец более чем уверенно показал лучшее время, опередив ближайшего преследователя больше чем на четыре десятых секунды.

А вот оказавшимся в аналогичной ситуации пилотам Honda повести борьбу за места в первой дюжине стартующих не удалось: в итоге Марк Маркес и его напарник Пол Эспаргаро (напомним, финишировавший третьим на открывшей сезон гонке в Катаре) на стартовой решетке Гран При займут 15-ю и 16-ю позиции. Причем многократный чемпион мира за время заезда дважды упал, и закончил борьу после аварии в последнем повороте. Такую же ошибку допустил Хоан Мир: экс-чемпион мира, выступающий за команду Suzuki, в результате начнет гонку с 18-го места.

Без падений не обошелся и второй сегмент – на асфальте оказались лидер Aprilia Алеш Эспаргаро и Франко Морбиделли, напарник Куартараро по заводской Yamaha.

Во втором сегменте большинство гонщиков – включая всех пилотов, которые завтра займут места в первом ряду – использовали комбинацию из мягкой шины сзади и покрышки средней жесткости спереди. Одним из исключений был Энеа Бастьянини, выигравший первую гонку сезона – однако сделанная итальянцем ставка не сработала: пилот команды Gresini показал только 5-е время – в то время как две недели назад закончил квалификацию в Катаре со 2-м результатом.

Результаты второго сегмента квалификации

Результаты первого сегмента квалификации