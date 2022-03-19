Куартараро на Yamaha выиграл квалификацию MotoGP в Индонезии
Французский пилот готов взять у соперников реванш после невзрачного выступления на первом этапе сезона
Фабио Куартараро выиграл квалификацию первого в истории мотоциклетного Гран При Индонезии – второго этапа чемпионата MotoGP, который проходит в эти выходные на трассе в Мандалике.
Напомним, две недели назад действующий чемпион мира не слишком удачно выступил на первом этапе: гонку в Катаре француз начал с 11-й позиции, а к финишу смог добраться лишь до 9-го места. На этот же раз лидер заводской команды Yamaha выглядел весьма уверенно – и на две-три десятых секунды опередил двух выступающих на Ducati гонщиков команды Pramac, Хорхе Мартина и Жоана Зарко.
Гонщики на итальянских мотоциклах составили устойчивое большинство на двух первых рядах стартового поля – они займут 4 позиции из 6-ти. При этом пилоты заводского коллектива пропустили вперед сразу нескольких представителей команд-сателлитов. Лучшим из двух заводских гонщиков стал Франческо Баньяя: по ходу квалификации он некоторое время казался главным соперником Куартараро, но в итоге остался только 6-м.
Примечательно, что Баньяе пришлось начинать борьбу в первом сегменте. Утром на трассе прошел дождь, из-за чего пилоты были распределены по сегментам по итогам двух пятничных тренировок – и вице-чемпиона мира в числе десяти лучших не оказалось. Впрочем, в первом сегменте итальянец более чем уверенно показал лучшее время, опередив ближайшего преследователя больше чем на четыре десятых секунды.
А вот оказавшимся в аналогичной ситуации пилотам Honda повести борьбу за места в первой дюжине стартующих не удалось: в итоге Марк Маркес и его напарник Пол Эспаргаро (напомним, финишировавший третьим на открывшей сезон гонке в Катаре) на стартовой решетке Гран При займут 15-ю и 16-ю позиции. Причем многократный чемпион мира за время заезда дважды упал, и закончил борьу после аварии в последнем повороте. Такую же ошибку допустил Хоан Мир: экс-чемпион мира, выступающий за команду Suzuki, в результате начнет гонку с 18-го места.
Без падений не обошелся и второй сегмент – на асфальте оказались лидер Aprilia Алеш Эспаргаро и Франко Морбиделли, напарник Куартараро по заводской Yamaha.
Во втором сегменте большинство гонщиков – включая всех пилотов, которые завтра займут места в первом ряду – использовали комбинацию из мягкой шины сзади и покрышки средней жесткости спереди. Одним из исключений был Энеа Бастьянини, выигравший первую гонку сезона – однако сделанная итальянцем ставка не сработала: пилот команды Gresini показал только 5-е время – в то время как две недели назад закончил квалификацию в Катаре со 2-м результатом.
Результаты второго сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|2
|Хорхе Мартин
|Ducati
|0.213
|0.213
|3
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.311
|0.098
|4
|Брэд Биндер
|KTM
|0.366
|0.055
|5
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.437
|0.071
|6
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.440
|0.003
|7
|Мигель Оливейра
|KTM
|0.499
|0.059
|8
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.515
|0.016
|9
|Джек Миллер
|Ducati
|0.647
|0.132
|10
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.656
|0.009
|11
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|0.762
|0.106
|12
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1.269
|0.507
|Полные результаты
Результаты первого сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|2
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|0.412
|0.412
|3
|Лука Марини
|Ducati
|0.447
|0.035
|4
|Марко Беццекки
|Ducati
|0.476
|0.029
|5
|Марк Маркес
|Honda
|0.611
|0.135
|6
|Пол Эспаргаро
|Honda
|0.612
|0.001
|7
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|0.651
|0.039
|8
|Хоан Мир
|Suzuki
|0.656
|0.005
|9
|Алекс Маркес
|Honda
|0.768
|0.112
|10
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|0.787
|0.019
|11
|Рауль Фернандес
|KTM
|0.903
|0.116
|12
|Реми Гарднер
|KTM
|0.921
|0.018
|13
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|1.080
|0.159
|14
|Такааки Накагами
|Honda
|1.111
|0.031
|Полные результаты
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Стартовая решетка мотоциклетного Гран При Индонезии