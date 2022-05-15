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MotoGP Новости

МотоGP выведет из употребления номер Росси – 46

Через две недели в Муджелло пройдет особая церемония, посвященная девятикратному чемпиону премьер-класса

Льюис Дункан
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МотоGP выведет из употребления номер Росси – 46
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Проведя в разных классах MotoGP в общей сложности 26 сезонов и одержав 115 побед в Гран При, Валентино Росси завершил выступления в конце 2021 года, чтобы переключиться на автомобильные соревнования GT World Challenge Europe с WRT Audi.

Сам итальянец, сделавший культовым номер 46 в характерной желто-лимонной окраске, никогда не говорил о желании вывести его из употребления после окончания карьеры – и даже был не против, чтобы его начал использовать кто-то из молодых спортсменов. Однако руководители MotoGP объявили о решении отказаться от дальнейшего употребления знаменитой комбинации в чемпионате.

При этом решение относится только к премьер-категории.

В официальном заявлении сказано: «Номер 46, ставший синонимом девятикратного чемпиона и легенды MotoGP Валентино Росси, будет выведен из использования в зачете MotoGP по ходу Гран При Италии на Автодроме Муджелло.

Церемония с участием самого Росси состоится в субботу на главной прямой трассы незадолго до начала квалификации».

Обычно в мотоциклетном чемпионате мира подобный подход используется в отношении номеров тех гонщиков, кто уже ушел из жизни. В частности, при выборе номера больше нельзя использовать комбинации 69 (Ники Хейдена), 48 (Шои Томизавы) и 58 (Мирко Симончелли).

Однако из этого правила существуют исключения. Первым, чей номер вывели из употребления при жизни гонщика, стал чемпион 500-кубового класса 1993 года Кевин Швантц (№34) – это было сделано в знак признания заслуг американца. 

В Формуле 1 сейчас есть всего один стартовый номер, который больше нельзя взять пилотам – это 17, использование которого приостановлено в память о Жюле Бьянки, который получил смертельные травмы на Гран При Японии 2014 года.

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