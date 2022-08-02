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MotoGP Новость

MotoGP впервые с 2006 года начнет сезон в Европе

Организаторы чемпионата мира пока не опубликовали полный календарь на сезон-2023, но назвали дату и место проведения первого этапа

Льюис Дункан
Автор:
MotoGP впервые с 2006 года начнет сезон в Европе
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Поклонники MotoGP уже привыкли, что новый сезон стартует в Катаре. Впервые трасса «Лосаил» приняла гонку в 2007-м, а годом позже ее стали проводить в темное время суток при искусственном освещении – так продолжалось полтора десятилетия.

Однако в этом году промоутеры из Dorna Sports сообщали, что традицию придется нарушить: в Катаре начали серьезную реконструкцию трассы в преддверии возвращения Формулы 1 в 2023 году, что не позволит провести мотогонки в начале весны. 

Во вторник стало известно, что новый сезон MotoGP стартует 24-26 марта в португальском Портимане. Прежде это был первый европейский Гран При в году. 

«Полную версия календаря на 2023 год FIM опубликует позже, но мы уже можем подтвердить первый этап, – сказано в официальном заявлении. – Гран При Португалии ознаменует первый с 2006 года случай, когда сезон откроется в Европе. Это случится всего в третий раз за три последних десятилетия.

Кроме того, Португалия впервые примет первую гонку чемпионата. Также на трассе в Алгарве за неделю до Гран При пройдут официальные тесты».

В 2023 году зимние тесты MotoGP будут сокращены до пяти дней – три состоятся на трассе, которая пока не названа, и еще два в Портимане.

Тем временем участники нынешнего сезона завершают летние каникулы – 6-7 августа борьба продолжится на Гран При Великобритании в Сильверстоуне.

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