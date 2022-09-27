MotoGP включила в календарь 2023 года этап в Казахстане

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Организаторы мотоциклетного чемпионата мира пока не представили официальный календарь будущего сезона – известно лишь, что в нем будет больше 20 Гран При, первый из которых пройдет в марте в Португалии.

Однако промоутеры из Dorna Sport явно взяли курс на активное расширение географии гонок. Недавно было объявлено о контракте на проведение этапа в Индии, а теперь список пополнил и Гран При в Казахстане.

Пятилетний контракт предусматривает организацию этапа на гоночном комплексе «Сокол» на юге страны, близ Алма-Аты – прежней столицы и крупнейшего города Казахстана.

В официальном заявлении сказано: «Чемпионат мира FIM MotoGP приходит в Казахстан.

2023 год даст старт новому пятилетнему соглашению, которое позволит MotoGP открыть для себя новый регион мира и включить в календарь потрясающую трассу "Сокол Интернэшнл Рейстрек".

Расположенная поблизости от крупнейшего города Казахстана, Алма-Аты, она является новейшим гоночным комплексом в самом сердце Центральной Азии.

Этот регион станет местом нового пит-стопа для MotoGP, спорт продолжает расширять свои границы по всему миру, завоевывая новые рынки и новых поклонников.

Каза[cnfy станет 30-й страной, которая примет этап MotoGP с 1949 года. Это славный юбилей во все пополняющейся истории старейшего гоночного чемпионата мира на планете. А "Сокол Интернэшнл Рейстрек" станет уже 74-й трассой, которая примет гонки премьер-класса».

Трасса для гонки MotoGP в Казахстане Фото: MotoGP

Пока о точной дате публикации полного календаря MotoGP на будущий сезон информации нет. Известно, что Гран При Катара, который без малого два десятилетия был первым этапом, решено провести позже обычного из-за реконструкции трассы «Лосаил».

Кроме того, теперь каждый уик-энд будет включать субботнюю спринтерскую гонку на половинную дистанцию.

В календарь-2022 вошли 20 гонок – изначально их было на одну больше, но этап в Финляндии пришлось отменить из-за банкротства трассы «Кюмиринг», так что на этом проекте, к большому сожалению, уже можно ставить точку.

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