Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Маркес: В Японии я впервые за долгое время ехал без боли Следующая / Травма вынудила Накагами пропустить этап MotoGP в Таиланде
MotoGP Новость

MotoGP включила в календарь 2023 года этап в Казахстане

Планы проведения гонки на трассе «Сокол» близ Алма-Аты были озвучены во вторник

Льюис Дункан
Автор:
MotoGP включила в календарь 2023 года этап в Казахстане
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Организаторы мотоциклетного чемпионата мира пока не представили официальный календарь будущего сезона – известно лишь, что в нем будет больше 20 Гран При, первый из которых пройдет в марте в Португалии

Однако промоутеры из Dorna Sport явно взяли курс на активное расширение географии гонок. Недавно было объявлено о контракте на проведение этапа в Индии, а теперь список пополнил и Гран При в Казахстане. 

Пятилетний контракт предусматривает организацию этапа на гоночном комплексе «Сокол» на юге страны, близ Алма-Аты – прежней столицы и крупнейшего города Казахстана.

В официальном заявлении сказано: «Чемпионат мира FIM MotoGP приходит в Казахстан.  

2023 год даст старт новому пятилетнему соглашению, которое позволит MotoGP открыть для себя новый регион мира и включить в календарь потрясающую трассу "Сокол Интернэшнл Рейстрек".

Расположенная поблизости от крупнейшего города Казахстана, Алма-Аты, она является новейшим гоночным комплексом в самом сердце Центральной Азии.

Этот регион станет местом нового пит-стопа для MotoGP, спорт продолжает расширять свои границы по всему миру, завоевывая новые рынки и новых поклонников. 

Каза[cnfy станет 30-й страной, которая примет этап MotoGP с 1949 года. Это славный юбилей во все пополняющейся истории старейшего гоночного чемпионата мира на планете. А "Сокол Интернэшнл Рейстрек" станет уже 74-й трассой, которая примет гонки премьер-класса».

Трасса для гонки MotoGP в Казахстане

Трасса для гонки MotoGP в Казахстане

Фото: MotoGP

Пока о точной дате публикации полного календаря MotoGP на будущий сезон информации нет. Известно, что Гран При Катара, который без малого два десятилетия был первым этапом, решено провести позже обычного из-за реконструкции трассы «Лосаил».

Кроме того, теперь каждый уик-энд будет включать субботнюю спринтерскую гонку на половинную дистанцию. 

В календарь-2022 вошли 20 гонок – изначально их было на одну больше, но этап в Финляндии пришлось отменить из-за банкротства трассы «Кюмиринг», так что на этом проекте, к большому сожалению, уже можно ставить точку. 

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Маркес: В Японии я впервые за долгое время ехал без боли
Предыдущая новость

Маркес: В Японии я впервые за долгое время ехал без боли
Следующая новость

Травма вынудила Накагами пропустить этап MotoGP в Таиланде

Травма вынудила Накагами пропустить этап MotoGP в Таиланде
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
В MotoGP вернется бывший участник, перешедший в «Дакар» Гран При Таиланда
MotoGP

В MotoGP вернется бывший участник, перешедший в «Дакар»

Маркес: В Японии я впервые за долгое время ехал без боли Гран При Японии
MotoGP

Маркес: В Японии я впервые за долгое время ехал без боли

Баньяя объяснил падение в японской гонке MotoGP излишним честолюбием Гран При Японии
MotoGP

Баньяя объяснил падение в японской гонке MotoGP излишним честолюбием

Самое важное:

В MotoGP вернется бывший участник, перешедший в «Дакар»
MotoGP MotoGP

В MotoGP вернется бывший участник, перешедший в «Дакар»

Данило Петруччи проведет предстоящий Гран При Таиланда в составе Suzuki

Травма вынудила Накагами пропустить этап MotoGP в Таиланде
MotoGP MotoGP

Травма вынудила Накагами пропустить этап MotoGP в Таиланде

Гонщику LCR Honda потребуется новая операция на кисти, в ближайший уик-энд его заменит соотечественник Тецута Нагашима

MotoGP включила в календарь 2023 года этап в Казахстане
MotoGP MotoGP

MotoGP включила в календарь 2023 года этап в Казахстане

Планы проведения гонки на трассе «Сокол» близ Алма-Аты были озвучены во вторник

Маркес: В Японии я впервые за долгое время ехал без боли
MotoGP MotoGP

Маркес: В Японии я впервые за долгое время ехал без боли

Гонщик Honda в MotoGP рассказал, что спустя два с лишним года после своей аварии в Хересе смог нормально управлять мотоциклом

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.