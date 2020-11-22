Трасса в португальском Портимане нравится многим, но наиболее престижные чемпионаты туда не приезжают. По простой причине: проведение этапа Формулы 1 или MotoGP связано с большими затратами – а хозяева «Международного автодрома Алгарве» предпочитают зарабатывать деньги, а не тратить их на масштабные проекты.

Однако в нынешнем годы перекройка календарей из-за коронавируса заставила и Liberty, и Dorna (компания-промоутер MotoGP) обратить внимание на португальский трек. Что стало хорошей новостью как минимум для болельщиков. Да, гонка Ф1 в Портимане закончилась очередной победой Хэмилтона. Но на первых кругах в лидеры (обогнав оба Mercedes) прорвался Карлос Сайнс, борьба в первой пятерке не обошлась без столкновений – да и Хэмилтону по пути к победе пришлось обгонять напарника. Одним словом, гонка вышла явно поинтереснее среднестатистической.

До старта первого за последние 8 лет мотоциклетного Гран При Португалии (и начала прямой трансляции гонки на «Моторспорт.ТВ») остается еще несколько часов – однако уже можно с уверенностью говорить, что и эта гонка не будет скучной. На это непрозрачно намекнули события двух первых дней гоночного уик-энда.

Одной из особенностей «Международного автодрома Алгарве» является ярко выраженный рельеф местности, из-за которого пилоты постоянно едут то вниз, то вверх. Особое внимание фотографов и телеоператоров в эти выходные привлекла прямая между 8-м и 9-м поворотами трассы. Она расположена на спуске – и при ее проезде нередко от земли отрываются оба колеса мотоцикла (происходит это на скорости около 200 км/ч).

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А если даже до полноценного прыжка дело не доходит – зрелище пилота, балансирующего на заднем колесе мотоцикла, тоже выглядит весьма впечатляюще.

Однако по ходу тренировок и квалификаций приходилось не только восхищаться – но и ужасаться. К примеру, гонщик Moto2 Арон Канет во время сражения за стартовые позиции упал на выходе из 8-го поворота – и едва не оказался под колесами соперников.

Падение Арона Канета в квалификации 1 / 7 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Арона Канета в квалификации 2 / 7 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Арона Канета в квалификации 3 / 7 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Арона Канета в квалификации 4 / 7 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Арона Канета в квалификации 5 / 7 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Арона Канета в квалификации 6 / 7 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Падение Арона Канета в квалификации 7 / 7 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

В этом случае рельеф трассы явно мог стать одним из отягчающих факторов – скользивший вниз по склону пилот не сразу достаточно долго не мог остановиться и отползти в безопасное место.

Впрочем, там же имел место и комичный эпизод. Когда в конце третьей тренировки под Алексом Ринсом сломался его Suzuki, испанец решил добраться до боксов с помощью кого-то из соперников – и стал «голосовать» на прямой после 8-го поворота. Пилоты, первыми проехавшие мимо Ринса, не отреагировали на его жест – после чего гонщик Suzuki решил вернуться в паддок более привычным способом.

Напомним, что все три гонки Гран При Португалии в эти выходные покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Трансляция начнется в 13:45, а за гонкой самого быстрого класса можно будет следить, начиная с 16:25.