Фабио Куартараро одержал победу в очередной гонке чемпионата MotoGP, которая прошла на трассе в Барселоне. Немного замешкавшись на старте, французский пилот быстро поймал свой темп – и в конце первой трети гонки вышел в лидеры, опередив своего напарника Франко Морбиделли.

Итальянец мог помочь своей команде Petronas Yamaha SRT впервые в истории завоевать дубль, но перед самым финишем пропустил вперед сразу двух пилотов на Suzuki – Хоана Мира и Алекса Ринса, которые и поднялись на подиум вместе с Куартараро (Ринс финишировал в первой тройке впервые за сезон).

Ранее второе место не смог удержать Валентино Росси: обогнав Морбиделли незадолго до экватора гонки, многократный чемпион мира почти сразу упал.

Причиной большого количества ошибок на Гран При Каталонии стали нюансы работы шин. Выбирать на гонку покрышки средней жесткости пилотам не было смысла – их не удалось бы нормально прогреть к моменту старта, что обернулось бы проблемами на первом круге. А мягкие шины (которые в итоге выбрало большинство пилотов) очень сильно изнашивались к последней трети гонки. «Она уничтожена», – ответил Куартараро после финиша на вопрос инженера о состоянии резины.

Лидером чемпионата мира вновь стал Куартараро, чему поспособствовала и очередная неудача лидера Ducati – причем в инциденте, который привел к сходу Андреа Довициозо, приняли участие сразу три пилота итальянской марки. Стартовавший из конца первой десятки Данило Петруччи едва не потерял контроль над мотоциклом во втором повороте, из-за чего ехавший следом за итальянцем Жоан Зарко сделал лишнее движение, упал – и выбил с трассы стартовавшего с 17-й позиции Довициозо.

Воспользоваться проблемами лидера Ducati в теории мог бы и Маверик Виньялес – но первый номер заводской команды крайне плохо начал гонку и с 5-й стартовой позиции откатился в середину второй десятки. К финишу испанец смог подняться на 9-е место, что позволило ему сохранить 3-е место в общем зачете – Виньялес пропустил вперед Мира, но обошел Довициозо.

Результаты гонки