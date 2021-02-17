MotoGP установит строгий карантин в паддоке Гран При Катара

Новый сезон MotoGP стартует на стыке марта и апреля двумя уик-эндами на трассе «Лосаил». Появление второго этапа стало следствием переноса гонок в США и Аргентине на более поздний срок из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

До этого там же, в Катаре, состоятся две серии тестов. Участники премьер-класса смогут поработать 6-7 и 10-12 марта.

Чтобы обезопасить тех, кому предстоит работать в паддоке, в MotoGP решили воспользоваться тем же протоколом, что уже зарекомендовал себя на теннисном турнире ATP в Мельбурне и на матчах баскетбольного первенства NBA.

У всех, кто летит на Гран При, должен быть отрицательный результат теста, сделанного максимум за трое суток до посадки в самолет. По прибытию людей разместят в специальных карантинных гостиницах, пока не будет готов результат еще одного анализа.

По ходу пребывания в Катаре в паддоке будут проводиться случайные проверки, а сотрудников команд и организатора компактно поселят в четырех отелях. Ни у кого из них не будет возможность взять напрокат автомобиль, добираться до трассы и обратно разрешено только на специально запущенных шаттлах.

Покинуть отель разрешено только в одном случае – для поездки на трассу. При этом сейчас все же рассматривается возможность групповых экскурсионных туров в период между тестами и первым Гран При.

По состоянию на настоящий момент гонщикам премьер-класса на это же время разрешат покинуть страну, при этом их коллеги из Moto2/Moto3, чьи тесты состоятся 19-21 марта, будут лишены такой возможности.

Для тех, кто предпочтет уехать, а затем вернуться, будут использоваться те же правила, как и для впервые въезжающих в страну.

Гран При Катара пройдет 26-28 марта, Гран При Дохи – 2-4 апреля.