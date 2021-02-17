MotoGP установит строгий карантин в паддоке Гран При Катара

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
25 мар.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Дохи
02 апр.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
08 апр.
Отложен
R
MotoGP
Гран При Америк
15 апр.
Отложен
R
MotoGP
Гран При Португалии
16 апр.
Следующее событие через
57 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Испании
29 апр.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
13 мая
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Италии
27 мая
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
03 июн.
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Германии
17 июн.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Голландский ТТ
24 июн.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
08 июл.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
12 авг.
Следующее событие через
175 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
09 сент.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
16 сент.
Следующее событие через
210 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
30 сент.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Таиланда
07 окт.
Следующее событие через
231 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
21 окт.
Следующее событие через
245 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
28 окт.
Следующее событие через
252 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
11 нояб.
Следующее событие через
266 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
MotoGP / Гран При Катара / Новость

MotoGP установит строгий карантин в паддоке Гран При Катара

Поделились
Комментарии
MotoGP установит строгий карантин в паддоке Гран При Катара
Автор:
, Редактор Ф1

Организаторы чемпионата мира озвучили планы, призванные обеспечить безопасность участников первых гонок

Новый сезон MotoGP стартует на стыке марта и апреля двумя уик-эндами на трассе «Лосаил». Появление второго этапа стало следствием переноса гонок в США и Аргентине на более поздний срок из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Читайте также:

До этого там же, в Катаре, состоятся две серии тестов. Участники премьер-класса смогут поработать 6-7 и 10-12 марта. 

Чтобы обезопасить тех, кому предстоит работать в паддоке, в MotoGP решили воспользоваться тем же протоколом, что уже зарекомендовал себя на теннисном турнире ATP в Мельбурне и на матчах баскетбольного первенства NBA. 

У всех, кто летит на Гран При, должен быть отрицательный результат теста, сделанного максимум за трое суток до посадки в самолет. По прибытию людей разместят в специальных карантинных гостиницах, пока не будет готов результат еще одного анализа.

По ходу пребывания в Катаре в паддоке будут проводиться случайные проверки, а сотрудников команд и организатора компактно поселят в четырех отелях. Ни у кого из них не будет возможность взять напрокат автомобиль, добираться до трассы и обратно разрешено только на специально запущенных шаттлах. 

Покинуть отель разрешено только в одном случае – для поездки на трассу. При этом сейчас все же рассматривается возможность групповых экскурсионных туров в период между тестами и первым Гран При. 

По состоянию на настоящий момент гонщикам премьер-класса на это же время разрешат покинуть страну, при этом их коллеги из Moto2/Moto3, чьи тесты состоятся 19-21 марта, будут лишены такой возможности. 

Для тех, кто предпочтет уехать, а затем вернуться, будут использоваться те же правила, как и для впервые въезжающих в страну.

Гран При Катара пройдет 26-28 марта, Гран При Дохи – 2-4 апреля.

Yamaha подтвердила программу в MotoGP до 2026 года

Предыдущая новость

Yamaha подтвердила программу в MotoGP до 2026 года

Следующая новость

В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP

В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Катара
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

Williams опробовала новый болид в режиме секретности

26мин
2
Формула 1

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

3
Формула 1

Технический анализ: 3 самых важных детали нового болида McLaren

1дн
4
Формула 1

Honda отдает свою моторную программу Red Bull. 23 года назад нечто похожее сделала Renault – и вот что из этого вышло

2дн
5
Формула 1

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года

Самое важное:
В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP
Формула 1

В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP

46мин
MotoGP установит строгий карантин в паддоке Гран При Катара
MotoGP

MotoGP установит строгий карантин в паддоке Гран При Катара

47мин
Yamaha подтвердила программу в MotoGP до 2026 года
MotoGP

Yamaha подтвердила программу в MotoGP до 2026 года

15 февр. 2021 г.
Yamaha показала новый байк для MotoGP
MotoGP

Yamaha показала новый байк для MotoGP

15 февр. 2021 г.
Фото: Маркес показал огромную разницу между своими руками
MotoGP

Фото: Маркес показал огромную разницу между своими руками

14 февр. 2021 г.
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Люк Смит More from
Люк Смит
Риккардо: Браун отказался спорить на татуировку, но я что-нибудь придумаю
Формула 1 / Новость

Риккардо: Браун отказался спорить на татуировку, но я что-нибудь придумаю

Mercedes, Медоед и 200 миллионов: что дает McLaren надежду на дальнейший прогресс
Формула 1 / Аналитика

Mercedes, Медоед и 200 миллионов: что дает McLaren надежду на дальнейший прогресс

Алонсо выписали из больницы
Формула 1 / Новость

Алонсо выписали из больницы

Самое читаемое Сегодня

Технический анализ: 3 самых важных детали нового болида McLaren
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Технический анализ: 3 самых важных детали нового болида McLaren

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель за день продал три Ferrari и два Mercedes

Williams опробовала новый болид в режиме секретности
Формула 1 Формула 1 / Новость

Williams опробовала новый болид в режиме секретности

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Едет и звучит иначе». Норрис поделился впечатлениями о McLaren 2021 года

Honda отдает свою моторную программу Red Bull. 23 года назад нечто похожее сделала Renault – и вот что из этого вышло
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Honda отдает свою моторную программу Red Bull. 23 года назад нечто похожее сделала Renault – и вот что из этого вышло

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Надеюсь на подиум». Шумахер о подготовке к дебюту в Ф1, удаленной работе с Haas и Мазепине

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Aston Martin рассказали о первых днях работы Феттеля

«Боялся, что Русинов откажет». Вернь рассказал о карьере после Ф1
WEC WEC / Новость

«Боялся, что Русинов откажет». Вернь рассказал о карьере после Ф1

Самое важное:

В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Испании начали строить новую трассу с прицелом на Ф1 и MotoGP

MotoGP установит строгий карантин в паддоке Гран При Катара
MotoGP MotoGP / Новость

MotoGP установит строгий карантин в паддоке Гран При Катара

Yamaha подтвердила программу в MotoGP до 2026 года
MotoGP MotoGP / Новость

Yamaha подтвердила программу в MotoGP до 2026 года

Yamaha показала новый байк для MotoGP
MotoGP MotoGP / Новость

Yamaha показала новый байк для MotoGP

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.