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MotoGP / Анонс

MotoGP стартует в эти выходные на трассе в Катаре – и на «Моторспорт.ТВ». Где и зачем смотреть битву лучших мотогонщиков

Если от Ф1 многие ждут очередного предсказуемого сезона, то у мотоциклистов расклад сил неясен, а самый успешный пилот никак не может вернуться на трассу

MotoGP стартует в эти выходные на трассе в Катаре – и на «Моторспорт.ТВ». Где и зачем смотреть битву лучших мотогонщиков

Опасаетесь, что первая гонка Формулы 1 в эти выходные будет скучной? Тогда для вас есть хорошие новости: скучной вряд ли будет первая гонка нового сезона MotoGP, которая тоже пройдет в это воскресенье – и начнется вскоре после финиша заезда в Бахрейне. 

Третий год подряд российские зрители смогут следить за сражением лучших мотогонщиков мира с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». Кстати, если вы подключены к таким популярным операторам платного телевидения как «Ростелеком», «Триколор», Megogo, НТВ+ и «Билайн» – с очень большой долей вероятности вы можете смотреть MotoGP без каких-либо доплат: телеканал «Моторспорт.ТВ» входит в базовые пакеты этих операторов. Так что, не забудьте проверить список доступных каналов! 

Как и раньше, в прямом эфире можно будет увидеть квалификации и гонки всех трех классов. В субботу трансляция начнется в 17:25, в воскресенье – в 16:45. Заезды топового класса MotoGP можно смотреть в субботу с 19:15, в воскресенье – с 19:25. Комментировать заезды, как и раньше, будет Сергей Беднарук.

Но наряду с вопросами «когда?» и «где?» – важно также ответить на вопрос «зачем?». Если коротко, то MotoGP – это яркие и плохо предсказуемые гонки со зрелищными дуэлями и борьбой до последнего поворота (в буквальном смысле слова). Если же вы следили за чемпионатом в прошлом году, но за зиму о нем подзабыли – мы напоминаем о трех главных интригах этого года.

Многократный чемпион возвращается после травмы… но никак не вернется

По крайней мере, по ходу первых нескольких гонок главной интригой в MotoGP будет судьба человека, который… не будет принимать в этих гонках участия. Напомним, шестикратный чемпион мира Марк Маркес, остававшийся непобедимым в период с 2016 по 2020 годы и являвшийся однозначным фаворитом перед началом прошлого сезона, на первой же гонке упал и сломал руку. Спеша вернуться в седло, он только усугубил ситуацию – и в результате был вынужден пропустить весь сезон.

Последнюю операцию Марку сделали в декабре. После этого все вроде бы стало меняться к лучшему – и многократный чемпион уже однажды выезжал на трек за рулем мотоцикла. Но в первых двух гонках 2021 года он на старт не выйдет.

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Настоящим адом отсутствие Маркеса стало для команды Honda – без своего лидера многократные чемпионы вдруг оказались в нижней части турнирной таблицы. В межсезонье состав команды был усилен Полом Эспаргаро. Испанец – сильный пилот, который в прошлом не раз был весьма быстр на не самой быстрой технике. Однако «заточенный» под Маркеса мотоцикл Honda обломал уже не одно гонщика – вспомним, как трехкратный чемпион мира Хорхе Лоренсо не смог набрать за его рулем ни одного очка…

 

Фото: Repsol Media

Ducati лихо перетасовала состав

По-настоящему сенсационных переходов из команды в команду в межсезонье не произошло – а вот переходы, обращавшие на себя, были. Следовательно, одна из главных интриг – как покажут себя пилоты в новых обстоятельствах.

Больше всего работы было у кадровиков команд, выступающих на мотоциклах Ducati – все три команды, использующие байки итальянской марки, полностью обновили составы. В командах-сателлитах три из четырех мотоциклов отдали новичкам – но наибольшее внимание, конечно, приковано к новому составу заводской команды.

Австралиец Джек Миллер и итальянец Франческо Баньяя не один год были боевым резервом Ducati, представляя на трассах команду-сателлита Pramac. Они неплохо показывали себя (в прошлом году Миллер лишь на 3 очка отстал от лидера заводского коллектива, трехкратного вице-чемпиона Андреа Довициозо) – и их повышение выглядит вполне логичным шагом.

 

Фото: Ducati Corse

Но в новой команде пилотам приходится выстраивать отношения с новыми инженерами, да и с руководством Ducati отношения могут поменяться. Конечно, Джеку и Франческо дадут какое-то время на раскачку, но прессинг оба пилота начнут ощущать очень скоро. Напомним, что три года подряд гонщик Ducati уступал в чемпионате только Маркесу. Но когда испанец выбыл из-за травмы – чемпионом стал не пилот итальянской марки, а какой-то Suzuki. И итальянцы наверняка горят желанием взять реванш.

Пока же во всех этих отношениях длится медовый месяц. Лучший круг по ходу предсезонных тестов остался за Миллером, самая высокая максимальная скорость тоже на счету одного из пилотов Ducati. Плюс новые аэродинамические решения итальянцев, по слухам, помогают мотоциклу крепче держаться за асфальт в повороте (а с мощностью мотора и скоростью на прямых у итальянской марки и раньше все было хорошо).

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Никак не понять, кто же теперь главная молодая звезда

Выпадение Марка Маркеса из числа участников в прошлом году привело вовсе не к тому, что все остальные механически поднялись на одну строчку выше. Изменилось многое. Взять хотя бы взлет Жоана Мира из Suzuki: позапрошлый сезон он закончил на 12-м месте, а в прошлом стал чемпионом.

Наблюдалось и движение в противоположную сторону. После серии поулов и подиумов в исполнении Фабио Куаратараро во второй половине 2019 года главной угрозой для Маркеса признали именно молодого француза. И тот вроде бы подтвердил серьезность угрозы, выиграв две первых гонки прошлого сезона. Но после этого результаты Куартараро оказались нестабильными – и сезон француз, казавшийся чуть ли не главным претендентом на титул, закончил только на 8-й позиции.

 

Фото: MotoGP

В результате талантливой молодежи в чемпионате навалом – и при этом крайне трудно понять, кто из них сейчас лидер, кто – середняк, а кто – ближе к аутсайдерам. Конечно, непредсказуемость результатов в прошлом году не на шутку радовала болельщиков – но все же многие из них хотели бы некой определенности в раскладе сил.

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