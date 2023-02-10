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MotoGP / Февральские тесты в Сепанге Отчет о тестах

Гонщик команды Росси стал лучшим в первый день зимних тестов MotoGP

Участники премьер-класса начали предсезонную подготовку на «Сепанге». Протокол по итогам пятницы возглавил Марко Бедзекки на Ducati

Льюис Дункан
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Гонщик команды Росси стал лучшим в первый день зимних тестов MotoGP
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Пелотон MotoGP собрался в полном составе впервые с ноября 2022 года, трехдневная тестовая сессия по традиции стартовала в Малайзии. В начале недели работу начали гонщики-испытатели и новички, а с пятницы к ним присоединились и все остальные. 

Пока можно говорить о преимуществе Ducati – в десятку лидеров вошли сразу семь представителей этой марки. Быстрейшим оказался Марко Бедзекки из команды VR46, которая использовала особую зимнюю ливрею.

Время дебютанта прошлого сезона на мотоцикле спецификации сезона-2022 составило 1:58.470, причем итальянец показал его на 54-м из 55 своих кругов. До этого он один раз не удержал равновесие, но избежал неприятных последствий. 

Последний час тестов в целом оказался самым быстрым – многим удалось именно в это время установить свой лучший результат. 

Большую часть дня протокол возглавлял Хорхе Мартин из Pramac (эта команда, как и заводской коллектив, проведет предстоящий чемпионат на байках новейшей версии), который по ходу второго часа проехал круг за 1:58.737. В итоге испанец остался четвертым. 

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Всего на одну тысячную его в опередил новобранец заводской Ducati Энеа Бастьянини, но куда больше внимания привлек второй результат Маверика Виньялеса на Aprilia, который отстал от лучшего времени дня на 0,130 секунды.

Испанец по ходу дня проехал больше всех – 67 кругов. Он проводил сравнения моделей RS-GP 023 и 2022 годов, после чего сказал, что новая версия нравится ему несколько больше благодаря характеристикам мотора. 

Действующий чемпион мира Франческо Баньяя остался пятым (+0,387), опередив еще одного представителя Aprilia Алеша Эспаргаро. 

Энеа Бастьянини, Ducati Team

Энеа Бастьянини, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Лучшим результатом Yamaha стало десятое место Франко Морбиделли, который работал на прошлогоднем байке. Единственную M1 в спецификации 2023 года получил другой гощик заводской команды Фабио Куартараро, который оказался на три десятых медленнее. 

Еще на две тысячных отстал лидер Honda Марк Маркес. Он по ходу дня перепробовал сразу четыре разных байка, но уступил лучшему результату практически секунду.  

Еще ниже, на 16-й строчке, остался сильнейший представитель KTM Джек Миллер. 

Пятница обошлась без серьезных происшествий, однако Мигель Оливейра, Пол Эспаргаро и новичок Аугусто Фернандес не избежали падений. 

Заезды в Малайзии возобновятся в субботу, а всего предсезонная программа MotoGP в этот раз состоит из пяти дней. После «Сепанга», где участники чемпионата будут работать 10-12 февраля, команды проведут еще одну короткую сессию в португальском Альгарве. Там же в конце марта пройдет первый Гран При нового чемпионата мира. 

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Результаты тестов MotoGP на «Сепанге», 10 февраля

Поз. Гонщик Мотоцикл Время/Отст.  Круги
Italy Марко Бедзекки Ducati 1:58.470 55
Spain Маверик Виньялес Aprilia 0.130 67
Italy Энеа Бастьянини Ducati 0.262 54
Spain Хорхе Мартин Ducati 0.267 67
Italy Франческо Баньяя Ducati 0.387 58
Spain Алейш Эспаргаро Aprilia 0.471 49
France Жоан Зарко Ducati 0.496 56
Italy Фабио Ди Джаннантонио Ducati 0.551 47
Spain Алекс Маркес Ducati 0.566 53
10  Italy Франко Морбиделли Yamaha 0.648 59
11  France Фабио Куартараро Yamaha 0.952 58
12  Spain Марк Маркес Honda 0.954 58
13  Italy Лука Марини Ducati 0.999 50
14  Portugal Мигель Оливейра Aprilia 1.260 50
15  Spain Рауль Фернандес Aprilia 1.343 54
16  Australia Джек Миллер KTM 1.356 53
17  Spain Хоан Мир Honda 1.362 53
18  Spain Алекс Ринс Honda 1.493 66
19  Spain Аугусто Фернандес GasGas 1.557 58
20  Spain Пол Эспаргаро GasGas 1.608 58
21  South Africa Брэд Биндер KTM 1.615 60
22  Japan Такааки Накагами Honda 2.734 49
23  Japan Кацуюки Нагасука Yamaha 2.769 58
24  Germany Штефан Брадль Honda 5.031 3
25  United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha - 3
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