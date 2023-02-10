Гонщик команды Росси стал лучшим в первый день зимних тестов MotoGP

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Пелотон MotoGP собрался в полном составе впервые с ноября 2022 года, трехдневная тестовая сессия по традиции стартовала в Малайзии. В начале недели работу начали гонщики-испытатели и новички, а с пятницы к ним присоединились и все остальные.

Пока можно говорить о преимуществе Ducati – в десятку лидеров вошли сразу семь представителей этой марки. Быстрейшим оказался Марко Бедзекки из команды VR46, которая использовала особую зимнюю ливрею.

Время дебютанта прошлого сезона на мотоцикле спецификации сезона-2022 составило 1:58.470, причем итальянец показал его на 54-м из 55 своих кругов. До этого он один раз не удержал равновесие, но избежал неприятных последствий.

Последний час тестов в целом оказался самым быстрым – многим удалось именно в это время установить свой лучший результат.

Большую часть дня протокол возглавлял Хорхе Мартин из Pramac (эта команда, как и заводской коллектив, проведет предстоящий чемпионат на байках новейшей версии), который по ходу второго часа проехал круг за 1:58.737. В итоге испанец остался четвертым.

Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Всего на одну тысячную его в опередил новобранец заводской Ducati Энеа Бастьянини, но куда больше внимания привлек второй результат Маверика Виньялеса на Aprilia, который отстал от лучшего времени дня на 0,130 секунды.

Испанец по ходу дня проехал больше всех – 67 кругов. Он проводил сравнения моделей RS-GP 023 и 2022 годов, после чего сказал, что новая версия нравится ему несколько больше благодаря характеристикам мотора.

Действующий чемпион мира Франческо Баньяя остался пятым (+0,387), опередив еще одного представителя Aprilia Алеша Эспаргаро.

Энеа Бастьянини, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Лучшим результатом Yamaha стало десятое место Франко Морбиделли, который работал на прошлогоднем байке. Единственную M1 в спецификации 2023 года получил другой гощик заводской команды Фабио Куартараро, который оказался на три десятых медленнее.

Еще на две тысячных отстал лидер Honda Марк Маркес. Он по ходу дня перепробовал сразу четыре разных байка, но уступил лучшему результату практически секунду.

Еще ниже, на 16-й строчке, остался сильнейший представитель KTM Джек Миллер.

Пятница обошлась без серьезных происшествий, однако Мигель Оливейра, Пол Эспаргаро и новичок Аугусто Фернандес не избежали падений.

Заезды в Малайзии возобновятся в субботу, а всего предсезонная программа MotoGP в этот раз состоит из пяти дней. После «Сепанга», где участники чемпионата будут работать 10-12 февраля, команды проведут еще одну короткую сессию в португальском Альгарве. Там же в конце марта пройдет первый Гран При нового чемпионата мира.

Результаты тестов MotoGP на «Сепанге», 10 февраля

Поз. Гонщик Мотоцикл Время/Отст. Круги 1 Марко Бедзекки Марко Бедзекки Ducati 1:58.470 55 2 Маверик Виньялес Маверик Виньялес Aprilia 0.130 67 3 Энеа Бастьянини Энеа Бастьянини Ducati 0.262 54 4 Хорхе Мартин Хорхе Мартин Ducati 0.267 67 5 Франческо Баньяя Франческо Баньяя Ducati 0.387 58 6 Алейш Эспаргаро Алейш Эспаргаро Aprilia 0.471 49 7 Жоан Зарко Жоан Зарко Ducati 0.496 56 8 Фабио Ди Джаннантонио Фабио Ди Джаннантонио Ducati 0.551 47 9 Алекс Маркес Алекс Маркес Ducati 0.566 53 10 Франко Морбиделли Франко Морбиделли Yamaha 0.648 59 11 Фабио Куартараро Фабио Куартараро Yamaha 0.952 58 12 Марк Маркес Марк Маркес Honda 0.954 58 13 Лука Марини Лука Марини Ducati 0.999 50 14 Мигель Оливейра Мигель Оливейра Aprilia 1.260 50 15 Рауль Фернандес Рауль Фернандес Aprilia 1.343 54 16 Джек Миллер Джек Миллер KTM 1.356 53 17 Хоан Мир Хоан Мир Honda 1.362 53 18 Алекс Ринс Алекс Ринс Honda 1.493 66 19 Аугусто Фернандес Аугусто Фернандес GasGas 1.557 58 20 Пол Эспаргаро Пол Эспаргаро GasGas 1.608 58 21 Брэд Биндер Брэд Биндер KTM 1.615 60 22 Такааки Накагами Такааки Накагами Honda 2.734 49 23 Кацуюки Нагасука Yamaha 2.769 58 24 Штефан Брадль Штефан Брадль Honda 5.031 3 25 Кэл Кратчлоу Кэл Кратчлоу Yamaha - 3