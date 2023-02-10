Гонщик команды Росси стал лучшим в первый день зимних тестов MotoGP
Участники премьер-класса начали предсезонную подготовку на «Сепанге». Протокол по итогам пятницы возглавил Марко Бедзекки на Ducati
Пелотон MotoGP собрался в полном составе впервые с ноября 2022 года, трехдневная тестовая сессия по традиции стартовала в Малайзии. В начале недели работу начали гонщики-испытатели и новички, а с пятницы к ним присоединились и все остальные.
Пока можно говорить о преимуществе Ducati – в десятку лидеров вошли сразу семь представителей этой марки. Быстрейшим оказался Марко Бедзекки из команды VR46, которая использовала особую зимнюю ливрею.
Время дебютанта прошлого сезона на мотоцикле спецификации сезона-2022 составило 1:58.470, причем итальянец показал его на 54-м из 55 своих кругов. До этого он один раз не удержал равновесие, но избежал неприятных последствий.
Последний час тестов в целом оказался самым быстрым – многим удалось именно в это время установить свой лучший результат.
Большую часть дня протокол возглавлял Хорхе Мартин из Pramac (эта команда, как и заводской коллектив, проведет предстоящий чемпионат на байках новейшей версии), который по ходу второго часа проехал круг за 1:58.737. В итоге испанец остался четвертым.
Маверик Виньялес, Aprilia Racing Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Всего на одну тысячную его в опередил новобранец заводской Ducati Энеа Бастьянини, но куда больше внимания привлек второй результат Маверика Виньялеса на Aprilia, который отстал от лучшего времени дня на 0,130 секунды.
Испанец по ходу дня проехал больше всех – 67 кругов. Он проводил сравнения моделей RS-GP 023 и 2022 годов, после чего сказал, что новая версия нравится ему несколько больше благодаря характеристикам мотора.
Действующий чемпион мира Франческо Баньяя остался пятым (+0,387), опередив еще одного представителя Aprilia Алеша Эспаргаро.
Энеа Бастьянини, Ducati Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Лучшим результатом Yamaha стало десятое место Франко Морбиделли, который работал на прошлогоднем байке. Единственную M1 в спецификации 2023 года получил другой гощик заводской команды Фабио Куартараро, который оказался на три десятых медленнее.
Еще на две тысячных отстал лидер Honda Марк Маркес. Он по ходу дня перепробовал сразу четыре разных байка, но уступил лучшему результату практически секунду.
Еще ниже, на 16-й строчке, остался сильнейший представитель KTM Джек Миллер.
Пятница обошлась без серьезных происшествий, однако Мигель Оливейра, Пол Эспаргаро и новичок Аугусто Фернандес не избежали падений.
Заезды в Малайзии возобновятся в субботу, а всего предсезонная программа MotoGP в этот раз состоит из пяти дней. После «Сепанга», где участники чемпионата будут работать 10-12 февраля, команды проведут еще одну короткую сессию в португальском Альгарве. Там же в конце марта пройдет первый Гран При нового чемпионата мира.
Результаты тестов MotoGP на «Сепанге», 10 февраля
|Поз.
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время/Отст.
|Круги
|1
|Марко Бедзекки
|Ducati
|1:58.470
|55
|2
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|0.130
|67
|3
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|0.262
|54
|4
|Хорхе Мартин
|Ducati
|0.267
|67
|5
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.387
|58
|6
|Алейш Эспаргаро
|Aprilia
|0.471
|49
|7
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.496
|56
|8
|Фабио Ди Джаннантонио
|Ducati
|0.551
|47
|9
|Алекс Маркес
|Ducati
|0.566
|53
|10
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|0.648
|59
|11
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0.952
|58
|12
|Марк Маркес
|Honda
|0.954
|58
|13
|Лука Марини
|Ducati
|0.999
|50
|14
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|1.260
|50
|15
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|1.343
|54
|16
|Джек Миллер
|KTM
|1.356
|53
|17
|Хоан Мир
|Honda
|1.362
|53
|18
|Алекс Ринс
|Honda
|1.493
|66
|19
|Аугусто Фернандес
|GasGas
|1.557
|58
|20
|Пол Эспаргаро
|GasGas
|1.608
|58
|21
|Брэд Биндер
|KTM
|1.615
|60
|22
|Такааки Накагами
|Honda
|2.734
|49
|23
|Кацуюки Нагасука
|Yamaha
|2.769
|58
|24
|Штефан Брадль
|Honda
|5.031
|3
|25
|Кэл Кратчлоу
|Yamaha
|-
|3
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