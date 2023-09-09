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Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано, лидируя от старта до финиша

Испанец из Pramac Ducati наилучшим образом использован первую стартовую позицию, тройка призеров оказалась неизменной относительно решетки

Меган Уайт
Автор:
Хорхе Мартин, Pramac Racing

Несмотря на прессинг со стороны Марко Бедзекки из VR46, обладателю поула Хорхе Мартину удалось довести субботний заезд на Гран При Сан-Марино до победы. Для многочисленных итальянских болельщиков, который заполнили трибуны трассы и не дождались успеха кого-то из своих земляков, небольшим утешением стал тройной подиум Ducati, который замкнул лидер сезона Франческо Баньяя из заводской команды. 

Он вышел на старт спустя всего шесть дней после ужасной аварии в Барселоне, где по ногам спортсмена после падения проехал Брэд Биндер. Несмотря на это, Баньяя отлично стартовал и даже вышел было с третьего на второе место, однако уже на втором круге вновь пропустил Бедзекки. 

После этого в тройке лидеров сохранялся статус-кво, а Баньяя сдерживал прессинг дуэта KTM – причем возглавлял его, удивив многих, выступавший по «уайлд-кард» ветеран Дани Педроса, которого преследовал Биндер.  

В таком порядке лидеры и пересекли линию финиша, для Педросы четвертое место стало лучшим результатом с 2017 года. 

Подиум спринта: Марко Бедзекки, VR46 Racing Team, второе место, Хорхе Мартин, Pramac Racing, победитель гонки, Франческо Баньяя, Ducati Team, третье место

Подиум спринта: Марко Бедзекки, VR46 Racing Team, второе место, Хорхе Мартин, Pramac Racing, победитель гонки, Франческо Баньяя, Ducati Team, третье место

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

После подвигов прошлого этапа сильнейшим представителем Aprilia на этот раз стал Маверик Виньялес на шестой позиции, тогда как Honda и Yamaha вновь остались в самом конце: Марк Маркес финишировал десятым, другой чемпион мира, Фабио Куартараро, – 13-м.

До финиша добрались все 23 гонщика. Дебютант Такуми Такахаши, который должен был ехать за LCR Honda, не был допущен к спринту из-за слишком низкого темпа. В квалификации 33-летний чемпион японского Супербайка 2017 года уступил времени поула 5,5 секунд. 

Результаты спринта Гран При Сан-Марино MotoGP (13 кругов)

Поз. Гонщик Время
1

Spain Хорхе МартинPramac Racing

 19'58.785
2

Italy Марко Бедзекки

Team VR46

 +1.445
3 Italy Франческо БаньяяDucati Team +4.582
4 Spain Дани ПедросаRed Bull KTM Factory Racing +4.772
5 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing +4.931
6 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team +6.062
7 Italy Лука МариниTeam VR46 +6.519
8 Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team +7.893
9 Spain Алекс МаркесGresini Racing +9.264
10 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team +11.318
11 Spain Рауль ФернандесRNF Racing +13.365
12 Portugal Мигель ОливейраRNF Racing +13.788
13 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing +14.243
14 France Жоан ЗаркоPramac Racing +14.154
15 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing +17.421
16 Spain Пол ЭспаргароTech 3 +17.451
17 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing +18.133
18 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing +19.749
19 Spain Аугусто ФернандесTech 3 +20.403
20 Italy Микеле ПирроDucati Team +21.454
21 Japan Такааки НакагамиTeam LCR +21.962
22 Germany Штефан БрадльPata Honda +23.672
23 Spain Хоан МирRepsol Honda Team +36.100
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