Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано, лидируя от старта до финиша
Испанец из Pramac Ducati наилучшим образом использован первую стартовую позицию, тройка призеров оказалась неизменной относительно решетки
Несмотря на прессинг со стороны Марко Бедзекки из VR46, обладателю поула Хорхе Мартину удалось довести субботний заезд на Гран При Сан-Марино до победы. Для многочисленных итальянских болельщиков, который заполнили трибуны трассы и не дождались успеха кого-то из своих земляков, небольшим утешением стал тройной подиум Ducati, который замкнул лидер сезона Франческо Баньяя из заводской команды.
Он вышел на старт спустя всего шесть дней после ужасной аварии в Барселоне, где по ногам спортсмена после падения проехал Брэд Биндер. Несмотря на это, Баньяя отлично стартовал и даже вышел было с третьего на второе место, однако уже на втором круге вновь пропустил Бедзекки.
После этого в тройке лидеров сохранялся статус-кво, а Баньяя сдерживал прессинг дуэта KTM – причем возглавлял его, удивив многих, выступавший по «уайлд-кард» ветеран Дани Педроса, которого преследовал Биндер.
В таком порядке лидеры и пересекли линию финиша, для Педросы четвертое место стало лучшим результатом с 2017 года.
Подиум спринта: Марко Бедзекки, VR46 Racing Team, второе место, Хорхе Мартин, Pramac Racing, победитель гонки, Франческо Баньяя, Ducati Team, третье место
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
После подвигов прошлого этапа сильнейшим представителем Aprilia на этот раз стал Маверик Виньялес на шестой позиции, тогда как Honda и Yamaha вновь остались в самом конце: Марк Маркес финишировал десятым, другой чемпион мира, Фабио Куартараро, – 13-м.
До финиша добрались все 23 гонщика. Дебютант Такуми Такахаши, который должен был ехать за LCR Honda, не был допущен к спринту из-за слишком низкого темпа. В квалификации 33-летний чемпион японского Супербайка 2017 года уступил времени поула 5,5 секунд.
Результаты спринта Гран При Сан-Марино MotoGP (13 кругов)
|Поз.
|Гонщик
|Время
|1
|
Хорхе МартинPramac Racing
|19'58.785
|2
|
Марко Бедзекки
Team VR46
|+1.445
|3
|Франческо БаньяяDucati Team
|+4.582
|4
|Дани ПедросаRed Bull KTM Factory Racing
|+4.772
|5
|Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing
|+4.931
|6
|Маверик ВиньялесAprilia Racing Team
|+6.062
|7
|Лука МариниTeam VR46
|+6.519
|8
|Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team
|+7.893
|9
|Алекс МаркесGresini Racing
|+9.264
|10
|Марк МаркесRepsol Honda Team
|+11.318
|11
|Рауль ФернандесRNF Racing
|+13.365
|12
|Мигель ОливейраRNF Racing
|+13.788
|13
|Фабио КуартарароYamaha Factory Racing
|+14.243
|14
|Жоан ЗаркоPramac Racing
|+14.154
|15
|Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing
|+17.421
|16
|Пол ЭспаргароTech 3
|+17.451
|17
|Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing
|+18.133
|18
|Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing
|+19.749
|19
|Аугусто ФернандесTech 3
|+20.403
|20
|Микеле ПирроDucati Team
|+21.454
|21
|Такааки НакагамиTeam LCR
|+21.962
|22
|Штефан БрадльPata Honda
|+23.672
|23
|Хоан МирRepsol Honda Team
|+36.100
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