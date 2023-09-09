Мартин выиграл спринт MotoGP в Мизано, лидируя от старта до финиша

Несмотря на прессинг со стороны Марко Бедзекки из VR46, обладателю поула Хорхе Мартину удалось довести субботний заезд на Гран При Сан-Марино до победы. Для многочисленных итальянских болельщиков, который заполнили трибуны трассы и не дождались успеха кого-то из своих земляков, небольшим утешением стал тройной подиум Ducati, который замкнул лидер сезона Франческо Баньяя из заводской команды.

Он вышел на старт спустя всего шесть дней после ужасной аварии в Барселоне, где по ногам спортсмена после падения проехал Брэд Биндер. Несмотря на это, Баньяя отлично стартовал и даже вышел было с третьего на второе место, однако уже на втором круге вновь пропустил Бедзекки.

После этого в тройке лидеров сохранялся статус-кво, а Баньяя сдерживал прессинг дуэта KTM – причем возглавлял его, удивив многих, выступавший по «уайлд-кард» ветеран Дани Педроса, которого преследовал Биндер.

В таком порядке лидеры и пересекли линию финиша, для Педросы четвертое место стало лучшим результатом с 2017 года.

Подиум спринта: Марко Бедзекки, VR46 Racing Team, второе место, Хорхе Мартин, Pramac Racing, победитель гонки, Франческо Баньяя, Ducati Team, третье место Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

После подвигов прошлого этапа сильнейшим представителем Aprilia на этот раз стал Маверик Виньялес на шестой позиции, тогда как Honda и Yamaha вновь остались в самом конце: Марк Маркес финишировал десятым, другой чемпион мира, Фабио Куартараро, – 13-м.

До финиша добрались все 23 гонщика. Дебютант Такуми Такахаши, который должен был ехать за LCR Honda, не был допущен к спринту из-за слишком низкого темпа. В квалификации 33-летний чемпион японского Супербайка 2017 года уступил времени поула 5,5 секунд.

Результаты спринта Гран При Сан-Марино MotoGP (13 кругов)

Поз. Гонщик Время 1 Хорхе МартинPramac Racing 19'58.785 2 Марко Бедзекки Team VR46 +1.445 3 Франческо Баньяя Ducati Team +4.582 4 Дани Педроса Red Bull KTM Factory Racing +4.772 5 Брэд Биндер Red Bull KTM Factory Racing +4.931 6 Маверик Виньялес Aprilia Racing Team +6.062 7 Лука Марини Team VR46 +6.519 8 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing Team +7.893 9 Алекс Маркес Gresini Racing +9.264 10 Марк Маркес Repsol Honda Team +11.318 11 Рауль Фернандес RNF Racing +13.365 12 Мигель Оливейра RNF Racing +13.788 13 Фабио Куартараро Yamaha Factory Racing +14.243 14 Жоан Зарко Pramac Racing +14.154 15 Джек Миллер Red Bull KTM Factory Racing +17.421 16 Пол Эспаргаро Tech 3 +17.451 17 Фабио Ди Джаннантонио Gresini Racing +18.133 18 Франко Морбиделли Yamaha Factory Racing +19.749 19 Аугусто Фернандес Tech 3 +20.403 20 Микеле Пирро Ducati Team +21.454 21 Такааки Накагами Team LCR +21.962 22 Штефан Брадль Pata Honda +23.672 23 Хоан Мир Repsol Honda Team +36.100