MotoGP решила приехать на новую трассу в Венгрии в 2022 году

Планы возвращения в календарь чемпионата мира по мотогонкам Гран При Венгрии, не проводившегося с 1992 года, впервые появились еще в 2010 году и были связаны с новой трассой «Балатонринг» неподалеку от одноименного озера. Но десять лет назад от планов отказались из-за проблем автодрома, связанных с финансовым кризисом.

В итоге MotoGP заполнила свободное место в календаре этапом в испанском Арагоне. Позже ходили слухи, что мотогонки могут вернуться на «Хунгароринг» (который был местом двух предыдущих венгерских Гран При), однако за этим ничего не последовало.

Сейчас же в рамках расширения календаря компания Dorna Sports подписала с венгерским правительством Меморандум о взаимопонимании, конечной целью является проведение этапа на некой совершенно новой трассе. Контракт с промоутерами мероприятия будет подписан до конца февраля и будет рассчитан на период с 2022 по 2026 год.

Министр инноваций и технологий Ласло Палькович в связи с этим заявил: «Я очень рад сообщить, что MotoGP собирается вернуться в Венгрию. В ближайшее время правительству будет представлена стратегия развития венгерского автоспорта; эта стратегия будет включать в себя многочисленные цели и меры. Такая стратегия необходима, поскольку спортивная отрасль оказывает доминирующее влияние на успех венгерской экономики.

Ключевыми направлениями являются развитие "Хунгароринга" и остальной спортивной инфраструктуры, в чем новая трасса и этап MotoGP будут играть ключевую роль».

Никаких подробностей о новой трассе не было озвучено – за исключением того, что она «вероятно, [будет] на востоке страны».

Также нет ясности с тем, как появление этапа в Венгрии повлияет на календарь. Ведь на сезон-2022 запланировано 22 гонки. При этом в течение нескольких следующих лет в MotoGP вернутся Финляндия (2020), Индонезия (2021) и Бразилия (2022). По слухам, гонка может пройти и в Португалии.

Поэтому будущее нескольких Гран При, в том числе аргентинского, остается неопределенным. Так же как и наличие в календаре сразу четырех испанских гонок в Хересе, Каталонии, Арагоне и Валенсии. Не исключен вариант, что в календаре останется только один испанский этап, который трассы будут принимать по очереди.

Кстати, этап в Валенсии пройдет в эти выходные. Увидеть трансляции квалификаций и гонок вы можете на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».